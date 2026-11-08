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OL - Mercato : Carlos Vicens viendrait avec quatre adjoints
L’entraîneur Carlos Vicens (@AFP)

OL – Mercato : Carlos Vicens viendrait avec quatre adjoints

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Attendu ce dimanche à Décines, Carlos Vicens ne viendrait pas seul à l’OL. Il signerait avec quatre adjoints.

Après le Portugal, l’Espagne. La semaine prochaine, l’OL aura un nouvel entraîneur. Carlos Vicens, à moins d’un ultime retournement de situation juste avant la signature, prendra les commandes de l’équipe à partir de la trêve internationale. Selon L’Équipe, il ne viendrait pas seul dans le Rhône, mais avec quatre de ses adjoints déjà avec lui à Braga.

Nous aurions son assistant Mario Enguidanos et le chargé de la performance Lander Iza Garcia. Sont également pressentis ses compatriotes Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso. Les quatre hommes ont partagé ensemble l’expérience portugaise du futur coach lyonnais entre le 1er juillet 2025 et octobre 2026, un passage marqué notamment par une demi-finale de Ligue Europa. Jorge Maciel sera encore dans le staff, tout comme Adrien Tarascon et d’autres présents avant Paulo Fonseca.

Un contrat jusqu’en 2029 lié à des résultats dès cette saison

Carlos Vicens signerait un bail de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Mais nos confrères précisent que les deux saisons supplémentaires seraient conditionnées par une qualification européenne à l’issue de l’exercice en cours. Le technicien de 43 ans doit arriver ce dimanche à Décines pour parapher son contrat et visiter les installations. Après quoi, le club rhodaniens entamera une nouvelle ère.

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9 réponses

  1. Avatar
    fandelol

    Une bonne chose que les 2 ans soit conditionnés à une qualif européenne. En espérant que ça soit au moins l’europa league.

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    Poupette38

    Oui, j’ai déjà lu ça, alors qu’il en avait 7 à Braga, paraît-il .
    Tout comme PF, ils sont arrivés à 5 (y compris paulo), la différence est que le cumul des salaires n’aura rien à voir, plus dans « nos cordes » .
    J’attends le communiqué officiel du club, parce que si la condition « être européen à la fin de la saison 26/27 est prévue au contrat, ça change tout .
    Un contrat de 2 ans et demi me semblait beaucoup, surtout dans le cas où ça ne fonctionne pas .
    L’OL n’est pas du tout favori cet aprem, allez l’OL, la même implication que jeudi et ça pourrait le faire . 🙏 ❤️ 💙

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  3. Avatar
    pathetikOL

    cela fait du monde … modifiera l’équipe, il faudra veiller à ce que l’intégration, le qui fait quoi, se passe bien ! voir donc le rapport qualité prix, c’est bien sûr à la Direction de trancher. Bonne idée en tout cas d’inclure une prime sur objectifs qui obligera l’entraîneur à prendre en compte tout ça. Le nécessaire lien entre ceux qui connaissent le club et ceux qui arrivent et doivent se fondre dans le tout, tout en assumant l’importante responsabilité qu’est celle d’enraîneur.

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    1. RBV
      RBV

      Est-ce que la « Grief » va prendre ? Aucune idée…
      J’ai lu que c’était un entraîneur rigide, à voir ce que cela va donner…

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    Outlander

    Est ce que Maciel sera numero 2 bis ? J’imagine que l’adjoint de Vicens ne vient pas en numero 3…

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  5. Gerard
    Gerard

    Bonjour à tous !
    Je ne sais pas pourquoi, mais…

    « Allez l’OL » !

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  6. Gerard
    Gerard

    …je reviens,
    pourquoi ne pas garder Maciel jusqu’à la trève hivernale, au mercato d’hiver ?

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    1. Avatar
      Outlander

      Parceque Vicens doit etre aux yeux de MLJ une évidence et qu’en janvier il aurait peut etre trouvé un autre club… Comme on dit « il faut prendre le train en marche », aprés c’est trop tard… Le foot est une éternelle loterie, Vicens ça peut etre un bide à la Sylvinho ou bien meilleur que Fonseca. Mais je dois dire que je suis assez curieux et excité de le voir à l’oeuvre…

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  7. Avatar
    brad

    Le fait qu’il vienne avec son staff , le conseil à Maciel est de trouver un compromis avec nos dirigeants pour qu’il reste au sein du staff , même si il doit descendre d’un cran , c’est pas grave , il a juste à penser que c’est lui Vicens qui sera éjecté le 1er si les résultats ou le vestiaire partent en vrille et Maciel lui sera toujours présent…
    J’espère que tous travailleront en bonne intelligence….

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