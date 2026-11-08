OL – Mercato : Carlos Vicens viendrait avec quatre adjoints

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Attendu ce dimanche à Décines, Carlos Vicens ne viendrait pas seul à l’OL. Il signerait avec quatre adjoints.

Après le Portugal, l’Espagne. La semaine prochaine, l’OL aura un nouvel entraîneur. Carlos Vicens, à moins d’un ultime retournement de situation juste avant la signature, prendra les commandes de l’équipe à partir de la trêve internationale. Selon L’Équipe, il ne viendrait pas seul dans le Rhône, mais avec quatre de ses adjoints déjà avec lui à Braga.

Nous aurions son assistant Mario Enguidanos et le chargé de la performance Lander Iza Garcia. Sont également pressentis ses compatriotes Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso. Les quatre hommes ont partagé ensemble l’expérience portugaise du futur coach lyonnais entre le 1er juillet 2025 et octobre 2026, un passage marqué notamment par une demi-finale de Ligue Europa. Jorge Maciel sera encore dans le staff, tout comme Adrien Tarascon et d’autres présents avant Paulo Fonseca.

Un contrat jusqu’en 2029 lié à des résultats dès cette saison

Carlos Vicens signerait un bail de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Mais nos confrères précisent que les deux saisons supplémentaires seraient conditionnées par une qualification européenne à l’issue de l’exercice en cours. Le technicien de 43 ans doit arriver ce dimanche à Décines pour parapher son contrat et visiter les installations. Après quoi, le club rhodaniens entamera une nouvelle ère.