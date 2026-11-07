Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

C’est assez rare, mais Jorge Maciel a eu l’occasion de beaucoup parler de lui ce samedi. Notamment de statut actuel d’entraîneur intérimaire.

Ce n’est pas sa première conférence de presse, mais il est rare que Jorge Maciel soit invité à se livrer autant sur lui-même. Ce samedi, l’entraîneur intérimaire a répondu à plusieurs questions sur son rôle et son avenir. Un exercice dans lequel on l’a senti à l’aise, et surtout affable. Il s’est longuement épanché sur son cas personnel, même s’il a bien rappelé que le plus important était le sort de l’Olympique lyonnais.

A-t-il l’envie de retrouver un poste de coach, lui dont la dernière expérience dans ce costume s’est soldée par un échec à Valenciennes (deux succès en dix-huit rencontres) ? Pas dans l’immédiat. « J’ai déjà occupé ce rôle à deux reprises, à Benfica (avec la réserve en 2019, NDLR), où cela s’est très bien passé, et au VAFC (en 2023), où ce fut moins concluant. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Quand Paulo est parti, on a évoqué cette question. Je ne suis pas l’adjoint qui se dit que dans deux, trois ans, il veut passer numéro un, a-t-il insisté. Les choses arriveront naturellement. »

Prolongera-t-il son contrat après 2027 ?

Autre sujet, son contrat. Il arrive à expiration en juin 2027. « On verra. On se plaît ici à Lyon. Je me sens considéré. Cela me conforte dans mon envie de rester, a confié le Portugais. J’ai un véritable attachement à ce club. Dans la vie, il y a aussi des choses informelles, de petites attentions que l’on garde en mémoire et que l’on apprécie. Voilà moins d’un an, on m’a proposé de prolonger, ce que j’ai aimé. On verra si je continue après, le plus important c’est l’OL, et qu’un nouvel encadrement va arriver. »

À plus court terme, Jorge Maciel est pressé d’arriver à la rencontre dominicale à Brest (17h15) et ensuite, de profiter de ses proches. « Je suis surtout excité par le match de dimanche soir, et ensuite, j’ai hâte d’être lundi et d’être en famille. C’est ça mon avenir, passer du temps avec mes proches. Pour le reste, la suite est très claire pour moi depuis Angers (2-0), a-t-il affirmé. On a parlé avec Matthieu Louis-Jean. Quelqu’un va arriver et ma responsabilité, ainsi que mon rôle dans le staff, seront les mêmes qu’avant. C’est simple. » Ce quelqu’un devrait être Carlos Vincens, attendu en début de semaine prochaine. Le Lusitanien reprendra alors ses prérogatives d’adjoint.