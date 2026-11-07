Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Bonne nouvelle à l’OL ce samedi. Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah ont participé à la séance d’entraînement du jour. Ils pourront tenir leur place dans le groupe qui ira à Brest.

À la veille du déplacement à Brest, c’était la question principale au sujet de l’effectif lyonnais. Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah retrouveront-ils le groupe pour la 10e journée de Ligue 1 ? Rappelons que le défenseur et l’ailier étaient absents en Ligue Europa jeudi contre la Real Sociedad (1-1). Ils souffraient de petites douleurs musculaires au mollet et à la cuisse.

Mais ce samedi, les deux hommes étaient bien là, à l’entraînement avec leurs coéquipiers. Et Jorge Maciel a ensuite confirmé qu’ils feront le voyage avec le reste de l’effectif pour rejoindre le Finistère.

Encore beaucoup d’absents malgré tout

Une bonne nouvelle pour l’OL car la liste des blessés est encore très longue : Mohamed Ouedraogo (rupture des ligaments croisés), Steeve Kango (commotion), Tyler Morton (pubalgie), Loïs Openda (fissure du péroné droit), Pavel Sulc (lésion du ménisque du genou droit) et Rémi Himbert.

L’attaquant de 18 ans, malade, ne faisait pas partie des jeunes qui ont participé à la dernière séance. Au contraire de Cluver Sambi Mbungu, Alejandro Gomes Rodriguez, Noham Kamara, Tiago Gonçalves et Adil Hamdani, ainsi que le rapportent nos confrères de Made in Foot.