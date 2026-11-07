OL : Rémi Himbert en reprise après sa maladie

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Absent depuis deux matchs, Rémi Himbert est tombé malade. L’attaquant va mieux aujourd’hui, mais il reste en reprise.

Voilà pourquoi Rémi Himbert n’apparaissait plus dans le groupe lyonnais depuis deux matchs. Le footballeur de 18 ans était absent contre Angers (2-0) et Real Sociedad (1-1). On ne l’a plus vu depuis sa courte entrée au Parc des Princes le 26 octobre (2-0). La raison ? Il était malade, comme l’a expliqué Jorge Maciel ce samedi.

Le Portugais a précisé que le Gone allait mieux. Mais il ne sera pas disponible face à Brest ce week-end. « Il est actuellement en réathlétisation car il a perdu pas mal de poids, a-t-il confié. Il doit maintenant rattraper le temps perdu. » Au contraire de Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah, qui feront leur retour pour le déplacement dans le Finistère.

Openda tout doucement se rapproche d’un retour

L’entraîneur intérimaire a en plus donné des nouvelles de certains blessés. « Loïs (Openda) progresse normalement dans sa récupération. Les choses évoluent dans le bon sens, conformément à ce qui était prévu (le Belge devait être forfait jusqu’à la trêve). Nous verrons comment la situation évolue au cours des deux prochaines semaines, a-t-il ajouté. Concernant Tyler (Morton), le staff médical discute actuellement pour déterminer la meilleure stratégie afin de le récupérer le plus rapidement possible. »