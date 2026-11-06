OL Lyonnes : Hegerberg nommée pour le FIFPRO World 11 2026

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Ada Hegerberg figure parmi les 26 finalistes du FIFPRO World 11 féminin 2026. L’attaquante lyonnaise a été retenue pour prétendre intégrer l’équipe-type mondiale de l’année, dont les lauréates seront dévoilés le 9 novembre prochain.

C’est une nouvelle distinction individuelle qui pourrait venir récompenser la saison d’Ada Hegerberg. Avec OL Lyonnes, l’attaquante a notamment remporté le championnat, la Coupe de France et la Coupe LFFP lors de l’exercice dernier. Elle a également contribué au parcours européen de son équipe, qui s’est achevé en finale de Ligue des champions. Toutes compétitions confondues, elle a été décisive à 19 reprises sur la saison.

Une distinction décernée par les joueuses

Créé en 2005 par la FIFPRO, le World 11 est une récompense particulière dans le paysage du football mondial. Contrairement à d’autres distinctions individuelles, celle-ci est exclusivement décernée par les footballeurs et footballeuses professionnels eux-mêmes. Ce sont donc eux qui choisissent les joueurs et joueuses les plus marquants de l’année. Pour cette édition 2026, 6 511 footballeuses issus de 64 pays ont participé au vote. Les 26 joueuses ayant recueilli le plus de suffrages constituent la liste des finalistes, parmi lesquelles figure Ada Hegerberg. Pour être éligibles, les candidates devaient avoir disputé au moins 20 rencontres officielles entre le 4 août 2025 et le 16 août 2026.

Un onze mondial dévoilé le 9 novembre

Le verdict sera rendu le lundi 9 novembre à 14 h 00, sur les plateformes numériques de la FIFPRO. Ada Hegerberg pourrait ainsi ajouter une nouvelle distinction à son palmarès, après une saison particulièrement réussie avec OL Lyonnes. L’attaquante norvégienne devra notamment faire face à une concurrence importante dans son secteur, avec des joueuses comme Barbra Banda, Ewa Pajor, Alessia Russo ou encore Alexia Putellas, également présentes parmi les finalistes.