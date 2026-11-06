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Dos au mur après l’ouverture du score de la Real Sociedad, l’OL a trouvé les ressources pour accrocher le nul (1-1) grâce à Corentin Tolisso. Le capitaine a apprécié le visage de ses coéquipiers.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

Quel est votre sentiment après ce match nul contre la Real Sociedad ?

Corentin Tolisso : Je pense qu’on a fait un bon match ce (jeudi) soir. On avait à cœur vraiment de montrer qu’on avait du caractère, malgré tout ce qui se passe en ce moment au club, et c’est ce qu’on a fait. On a eu de la personnalité. Je crois qu’on a fait un bon match, solide. Malgré ce but encaissé, on n’a pas abandonné, on n’a pas lâché. On a continué à jouer, à essayer de faire des ressorties de balle. Et puis voilà, on a été récompensé en deuxième mi-temps. Je pense qu’avec un peu de chance, on peut mettre ce deuxième but à la toute fin. Mais c’est un bon point. Il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien pour notre match de dimanche (à Brest).

Le départ de Paulo Fonseca a-t-il eu un impact ?

Il s’est passé quelque chose, on ne peut pas le nier donc bien sûr que ça touche. Il faut aller de l’avant comme on l’a fait ce jeudi. On a montré du caractère, beaucoup de personnalité et on repart content de d’ici , malgré ce qui se passe en ce moment au club.

« Le match de Khalis (Merah) a été très important »

L’équipe a réussi à réagir ce qui n’était pas son fort à l’extérieur. Quel a été le discours de Jorge Maciel à la pause ?

Certes c’était compliqué un peu en début de rencontre mais après dès qu’ils ont marqué, j’ai trouvé qu’ils avaient beaucoup reculé. On a beaucoup gardé la balle, on a eu selon moi des situations. Il y a même un penalty pour nous qui est évident. sur le coup, je n’ai pas revu les images mais après à la mi-temps on m’a dit qu’il y avait penalty.

Je pense qu’aujourd’hui le travail de Khalis (Merah) a été très très important pour ressortir les ballons. On a continué, on a pressé, on est allés de l’avant et on été récompensés donc je pense que c’était un match plutôt positif. Pour répondre à la question, Jorge (Maciel) nous a dit de continuer, qu’il fallait rester agressif et essayer aussi de jouer sur les côtés parce qu’il y avait beaucoup d’espaces sur les côtés.