OL : attention aux atouts offensifs de la Real Sociedad

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À l’approche de son déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, l’Olympique lyonnais devra se méfier de plusieurs éléments offensifs basques. Après trois journées de Ligue Europa, Sergio Gómez figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec trois réalisations, tandis que Mikel Oyarzabal partage la tête du classement des passeurs avec le même total.

Face à l’OL, la Real Sociedad pourra s’appuyer sur deux joueurs particulièrement en vue depuis le début de cette campagne européenne. En effet, Sergio Gómez et Mikel Oyarzabal se sont distingués dans les statistiques individuelles de la compétition. C’est une double présence qui témoigne du poids de ces deux éléments dans le secteur offensif basque et qui constitue un point de vigilance pour la défense lyonnaise.

Sergio Gómez parmi les meilleurs buteurs

Grâce à trois réalisations en trois journées, Sergio Gómez figure parmi les sept meilleurs buteurs de la Ligue Europa 2026-2027. Le joueur de la Real Sociedad partage la première place du classement avec Nick Woltemade (Juventus), Yeremy Pino (Crystal Palace), Alphadjo Cisse (AC Milan), Dion Beljo (Dinamo Zagreb), Tjaronn Chery (N.E.C Nijmegen) et Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).

L’Espagnol a donc trouvé le chemin des filets à trois reprises depuis le début de la phase de ligue. Une efficacité qui place le joueur parmi les principales menaces offensives de son équipe avant de retrouver l’OL. Les Lyonnais devront notamment surveiller ses déplacements et limiter les situations dans lesquelles il pourrait faire parler son efficacité devant le but.

Mikel Oyarzabal chez les meilleurs passeurs

L’autre joueur à suivre du côté de la Real Sociedad est le champion du monde espagnol Mikel Oyarzabal. Il se distingue parmi les meilleurs passeurs de la compétition. L’attaquant espagnol occupe la première place du classement des passeurs avec trois offrandes, à égalité avec le Béninois Junior Olaitan (Beşiktaş). Ses trois passes décisives ont toutes été délivrées lors d’une même rencontre. C’était face à Lillestrøm (6-0) lors de la dernière journée. L’OL aura donc plusieurs raisons de se méfier de la Real Sociedad. Ils devront se montrer vigilants pour contenir les principales armes offensives de leur prochain adversaire.