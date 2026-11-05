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Débarqué à Lisbonne mardi, Paulo Fonseca a été officiellement intronisé comme nouvel entraîneur du Sporting Portugal. Plus que de parler de l’OL, le technicien a souligné l’aspect personnel de ce choix de venir entraîneur le club qu’il supporte depuis l’enfance.

Ce jeudi marque le jour un de l’après Paulo Fonseca. Au lendemain de l’annonce officielle du départ de l’entraîneur, l’OL dispute un match de Ligue Europa qui a toute son importance au Pays basque. Est-ce que le technicien sera devant sa télévision à 18h45 pour voir ce que ses anciens protégés feront contre la Real Sociedad ? Peut-être… En tout cas, Fonseca a dorénavant un autre travail à gérer : celui d’entraîneur du Sporting Portugal.

Quelques minutes après la fin de la conférence de Jorge Maciel, le Portugais a été officiellement intronisé sur le banc du SCP. Un rêve devenu réalité. « Je suis un professionnel, mais je ne peux m’empêcher de dire que ce club a toujours été spécial pour moi. Je suis fan depuis que je suis enfant, a-t-il déclaré lors de sa présentation mercredi soir. J’ai grandi en vibrant avec Jordan, Manuel Fernandes. Puis avec Carlos Xavier, Mário Jorge, Balakov, Luisinho, Douglas, j’adorais Douglas. Cela a pesé lourdement au moment où le président m’a invité à venir. Il y a des rêves qui se réalisent et mon rêve s’est réalisé. Je suis dans le club de mon cœur. »

Assurant qu’il n’était pas malheureux à Lyon, Paulo Fonseca n’a donc pas pu résister à ce choix du cœur, au sein d’une équipe qualifiée pour la Ligue des champions. Après avoir dirigé son premier entraînement, le désormais ancien entraîneur de l’OL fera ses débuts face à Moreirense en championnat ce samedi, avant la trêve internationale.