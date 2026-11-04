Maciel (OL) : "On n'a pas le temps pour pleurer"

Propulsé sur le devant de la scène suite au départ de Paulo Fonseca, Jorge Maciel a rappelé son attachement à l'OL. Néanmoins, l'entraîneur ne veut pas que son groupe s'apitoie sur son sort et poursuivre au contraire le projet mis en place depuis plusieurs mois.

De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

Comment avez-vous appris le départ de Paulo Fonseca et quelle a été votre réaction ?

Jorge Maciel : Paulo (Fonseca) m'a demandé de parler avec lui samedi, j'avais compris parce qu'on est dans le foot depuis quelques années, il y a quelques mouvements, il y a quelques nouvelles qui sortent au Portugal, donc quand tu prends pièce par pièce, tu comprends qu'il y a quelque chose. Quand il vient me parler, j'ai la sensation que je sais quelle est la nouvelle qu'il me va m'annoncer. La seule chose que j'ai dit par rapport à la décision, ce sont des décisions qu'on doit avoir d'une façon très viscérale.

Est-ce que vous avez un peu hésité à reprendre le témoin de Paulo Fonseca ?

C'est la deuxième fois que je le fais. Le faire à ce moments-là est beaucoup plus simple que le faire comme j'ai fait il y a presque deux ans, parce que le club a beaucoup changé, la stabilité autour du club, ça a beaucoup changé. La dynamique sportive, elle a aussi changé. On a un coach qui part parce qu'il a des résultats, il ne part pas parce qu'il n'a pas de résultats, donc ça change aussi la préparation. Je suis là pour le club, je suis engagé avec le club, mais pas avec les entraîneurs. Pour moi, il n'y a personne de plus important que le club. Et ce doit être les paroles qu'on doit avoir, soit pour moi, soit pour les joueurs, soit pour le staff. Le club est toujours le plus important.

En quoi ce rôle est différent de celui que vous avez eu pendant les neuf mois de suspension ?

C'est différent parce que pendant la semaine, pendant toute la préparation de match, toute la responsabilité est sur moi et les gens qui travaillent avec moi. Il n'y a pas de leader derrière nous, comme ça pouvait l'être avec Paulo (Fonseca). On était présents au jour du match, au bord de terrain, mais il y avait tout un travail qui était fait ensemble. Donc il y a vraiment une différence au niveau des changements, au niveau de la gestion du match, peut-être même dans la parole, dans le vestiaire.