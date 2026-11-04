Maciel (OL) : "On n'a pas le temps pour pleurer"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Propulsé sur le devant de la scène suite au départ de Paulo Fonseca, Jorge Maciel a rappelé son attachement à l'OL. Néanmoins, l'entraîneur ne veut pas que son groupe s'apitoie sur son sort et poursuivre au contraire le projet mis en place depuis plusieurs mois.

    De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

    Comment avez-vous appris le départ de Paulo Fonseca et quelle a été votre réaction ?

    Jorge Maciel : Paulo (Fonseca) m'a demandé de parler avec lui samedi, j'avais compris parce qu'on est dans le foot depuis quelques années, il y a quelques mouvements, il y a quelques nouvelles qui sortent au Portugal, donc quand tu prends pièce par pièce, tu comprends qu'il y a quelque chose. Quand il vient me parler, j'ai la sensation que je sais quelle est la nouvelle qu'il me va m'annoncer. La seule chose que j'ai dit par rapport à la décision, ce sont des décisions qu'on doit avoir d'une façon très viscérale.

    Est-ce que vous avez un peu hésité à reprendre le témoin de Paulo Fonseca ?

    C'est la deuxième fois que je le fais. Le faire à ce moments-là est beaucoup plus simple que le faire comme j'ai fait il y a presque deux ans, parce que le club a beaucoup changé, la stabilité autour du club, ça a beaucoup changé. La dynamique sportive, elle a aussi changé. On a un coach qui part parce qu'il a des résultats, il ne part pas parce qu'il n'a pas de résultats, donc ça change aussi la préparation. Je suis là pour le club, je suis engagé avec le club, mais pas avec les entraîneurs. Pour moi, il n'y a personne de plus important que le club. Et ce doit être les paroles qu'on doit avoir, soit pour moi, soit pour les joueurs, soit pour le staff. Le club est toujours le plus important.

    En quoi ce rôle est différent de celui que vous avez eu pendant les neuf mois de suspension ?

    C'est différent parce que pendant la semaine, pendant toute la préparation de match, toute la responsabilité est sur moi et les gens qui travaillent avec moi. Il n'y a pas de leader derrière nous, comme ça pouvait l'être avec Paulo (Fonseca). On était présents au jour du match, au bord de terrain, mais il y avait tout un travail qui était fait ensemble. Donc il y a vraiment une différence au niveau des changements, au niveau de la gestion du match, peut-être même dans la parole, dans le vestiaire.

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 4 Nov 26 à 20 h 38

      C'est bien il reste concentré c'est déjà bon signe. Et puis les 9 mois qu'il a déjà fait il faut bien dire que ça va l'aider quand même, il part pas dans l'inconnu.

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    2. Avatar
      Interol - mer 4 Nov 26 à 20 h 38

      Je vois souvent qu'on lui reproche un "charisme d'huître". Et ben Maciel, je trouve qu'il est souvent juste et fort dans ses propos. Il n'a pas peur de la caméra et de s'engager. Il est souvent très juste.
      Je l'aime bien. Qu'il fasse 52kg et qu'il ait un gros nez, j'en ai rien à taper. Et je pense que les joueurs aussi. Ça ne m'étonne pas que ce soit Pierre Sage le factuel qui l'ai amené.
      Il m'a l'air d'être un bon adjoint. Ça m'intéresserait de le voir coach dans quelques temps, avec plus d'expérience qu'avant.

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 4 Nov 26 à 20 h 57

      Jorgue , c'est un Gérald Baticle , toujours là dans l'ombre , mais je ne le vois pas prendre seul la lumière .
      On verra bien mais les joueurs vont se démerder tous seuls je pense sur les prochains matchs .
      Tolisso va prendre le job d'entraineur / joueur , un premier pas vers sa future reconversion .

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    4. Avatar
      Fabkidugone - mer 4 Nov 26 à 21 h 12

      désolé mais moi je kiffe ce monsieur

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