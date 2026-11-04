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Yassine Benzia lors d'OL - Real Sociedad
Yassine Benzia lors d’OL – Real Sociedad (AFP PHOTO / JEFF PACHOUD

Real Sociedad - OL : les douloureux souvenirs de 2013

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Avant de retrouver la Real Sociedad, l'OL peut difficilement oublier sa dernière opposition avec le club basque. À l'été 2013, les deux équipes s'étaient affrontées en barrages de la Ligue des champions. Une double confrontation qui avait tourné au cauchemar pour les hommes de Rémi Garde, battus à deux reprises sur le score de 2-0.

    L'OL retrouvera la Real Sociedad ce jeudi 5 novembre à 18h45, lors de la quatrième journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Un adversaire qui ne lui a pas laissé de très bons souvenirs. Treize ans après, les deux équipes vont de nouveau se retrouver sur la scène européenne. Mais avant ce rendez-vous, les réminiscences de leur dernière opposition restent douloureuses pour l'Olympique lyonnais. À l'époque, il avait vu ses espoirs de retrouver les poules de la Ligue des champions s'envoler face à une formation espagnole particulièrement séduisante.

    Une première défaite marquée par le bijou de Griezmann

    Le 20 août 2013, l'OL recevait la Real Sociedad au stade de Gerland pour le match aller des barrages de C1. Devant leur public, les Rhodaniens espéraient prendre une option sur la qualification. Mais ils ont rapidement été refroidis par Antoine Griezmann. À la 17e minute, il avait ouvert le score d'un retourné acrobatique spectaculaire. Un premier coup dur pour les hommes de Rémi Garde, qui ont ensuite encaissé un deuxième but au retour des vestiaires. À la 50e minute, Haris Seferović a surpris Anthony Lopes d'une frappe lointaine. Malgré quelques occasions, ils n'avaient pas réussi à revenir dans la rencontre.

    À Anoeta, la Real Sociedad a confirmé sa supérioté

    Une semaine plus tard, les coéquipiers Maxime Gonalons se déplaçaient à San Sebastian avec l'obligation de réaliser un exploit. La mission s'est malheureusement compliquée très rapidement. L'OL n'a pas réussi à faire trembler les filets. De son côté, la Real Sociedad a continué à se montrer dangereuse en faisant la différence en seconde période. À la 67e minute, Carlos Vela a repris de la tête un corner d'Antoine Griezmann pour inscrire le premier but de la rencontre. Le Mexicain a ensuite aggravé le score dans le temps additionnel, après une action individuelle conclue face à Anthony Lopes.

    Les Lyonnais ont donc quitté les barrages sur un score cumulé de 4-0. Les Basques ont retrouvé la phase de groupes de la Ligue des champions, tandis que l’OL devait se contenter de la Ligue Europa. Un duel désormais de l'historie ancienne, et les deux formations ont bien changé. Le groupe aujourd'hui mené par Jorge Maciel tentera toutefois d'effacer ce mauvais pour accrocher les trois points et repartir d'Anoeta avec le sourire.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mer 4 Nov 26 à 12 h 15

      Ouaip, c'était pas mon meilleur souvenir de match de l'OL, c'est clair

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