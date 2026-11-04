Real Sociedad - OL : l'heure des retrouvailles avec Mamadou Sarr

Formé à l'Olympique lyonnais, Mamadou Sarr va croiser la route de son ancien club ce jeudi. Désormais défenseur de la Real Sociedad, le Sénégalais retrouvera l'OL à l'occasion de la quatrième journée de Ligue Europa.

Le déplacement de l'OL au Pays basque aura une saveur particulière pour Mamadou Sarr. À 21 ans, il connaît bien l'environnement lyonnais, même si son passage avec l'équipe professionnelle est resté relativement discret. Arrivé en provenance du RC Lens en 2018, il a gravi les différents échelons du centre de formation avant de découvrir le monde professionnel. En 2022, il a notamment remporté la Coupe Gambardella avec les jeunes Lyonnais.

Un parcours abrégé à l'OL, une renaissance ensuite

Malgré son potentiel, le défenseur central n'aura disputé que trois rencontres avec l'équipe première. Après un prêt au RWDM Brussels en Belgique lors de la deuxième partie de la saison 2023-2024, il a définitivement quitté le Rhône pour rejoindre Strasbourg, club où il a explosé, ce qui lui a permis de rejoindre Chelsea à l'été 2025. Mais après un retour temporaire au Racing et une aventure peu prolifique avec les Blues, il a pris la route de l'Espagne, en août 2026, sous la forme d'un prêt.

International sénégalais depuis 2025, il a notamment été titulaire aux côtés de Moussa Niakhaté lors de la finale controversée de la CAN 2025. De plus, il était présent à la Coupe du monde, mais n'a pas joué une seule minute. Face à l'OL, il va retrouver des visages qu'il connaît bien avec pour objectif de montrer toute l'évolution de son talent depuis deux ans et son départ du club.