Après un débrief à chaud de PSG - OL la semaine passée, un autre Tant qu'il y aura des Gones particulier s'est déroulé lundi. L'occasion d'évoquer le départ de Paulo Fonseca.

Décidément, l'actualité lyonnaise se bouscule en ce moment. Le 26 octobre, Tant qu'il y aura des Gones revenait à chaud sur la défaite contre le PSG (2-0). Ce lundi, de retour à un horaire habituel (19 heures), votre émission consacrée à l'OL a tout juste évoqué le succès 2 à 0 des partenaires d'Ernest Nuamah contre Angers dimanche (2-0). Non, il était principalement question du départ de Paulo Fonseca, attendu au Sporting Portugal dans les heures à venir. Un revirement assez fou alors que sa formation se trouve sur le podium.

Un départ soudain

En compagnie de Razik Brikh, notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Aulasinho ont évoqué en longueur ce "transfert" de l'entraîneur. Entre réaction à l'information, retour sur le bilan du Lusitanien et projection sur la suite, l'équipe de TKYDG, cet opus est très chargé. Sans oublier un petit duplex avec le SAV de Ligue 1+, le magazine hebdomadaire du diffuseur du championnat.

Vous êtes déjà presque 10 000 à avoir écouté l'épisode du 2 novembre. Pour les retardataires, vous pouvez retrouver le replay sur YouTube juste ici.

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