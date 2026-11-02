TKYDG : Fonseca lâche l'OL ! Et maintenant ?

Ce lundi, c'était une émission un peu particulière. Comme chaque semaine, "Tant qu'il y aura des Gones" est bien revenu sur la performance de l'OL face à Angers. Mais, l'actualité chaude a bien tourné autour de Paulo Fonseca qui va rendre son tablier d'entraîneur du club lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal.

A-t-on parlé de la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso contre Angers dimanche dans "Tant qu'il y aura des Gones" ? La réponse est bien évidemment oui. L'équipe de TKYDG ne va quand même pas perdre ses traditions du jour au lendemain. Mais force est de constater que ce lundi, il n'y en avait que pour un seul homme : Paulo Fonseca. Difficile de faire autrement puisque c'est un petit (ou un gros) qui est en train de se produire à l'OL. Actuellement troisième de Ligue 1 et ayant deux matchs à préparer (Real Sociedad et Brest), le club lyonnais va pourtant devoir se mettre en recherche d'un nouvel entraîneur.

Non pas que Fonseca a été remercié par Michele Kang et la direction sportive, mais tout simplement parce que le Portugais a choisi de répondre favorablement à l'appel du Sporting Portugal pour une prise de poste dès ce début novembre. Alors oui, entre bilan et projection sur la suite, le cas Fonseca a beaucoup fait réagir ce lundi soir sur le plateau de TKYDG avec notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Aulasinho.