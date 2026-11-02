TKYDG : Fonseca lâche l'OL ! Et maintenant ?

Ce lundi, c'était une émission un peu particulière. Comme chaque semaine, "Tant qu'il y aura des Gones" est bien revenu sur la performance de l'OL face à Angers. Mais, l'actualité chaude a bien tourné autour de Paulo Fonseca qui va rendre son tablier d'entraîneur du club lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal.
A-t-on parlé de la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso contre Angers dimanche dans "Tant qu'il y aura des Gones" ? La réponse est bien évidemment oui. L'équipe de TKYDG ne va quand même pas perdre ses traditions du jour au lendemain. Mais force est de constater que ce lundi, il n'y en avait que pour un seul homme : Paulo Fonseca. Difficile de faire autrement puisque c'est un petit (ou un gros) qui est en train de se produire à l'OL. Actuellement troisième de Ligue 1 et ayant deux matchs à préparer (Real Sociedad et Brest), le club lyonnais va pourtant devoir se mettre en recherche d'un nouvel entraîneur.
Non pas que Fonseca a été remercié par Michele Kang et la direction sportive, mais tout simplement parce que le Portugais a choisi de répondre favorablement à l'appel du Sporting Portugal pour une prise de poste dès ce début novembre. Alors oui, entre bilan et projection sur la suite, le cas Fonseca a beaucoup fait réagir ce lundi soir sur le plateau de TKYDG avec notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Aulasinho.
« Lache l’OL » ?! Ah carrément…il va rapporter 5M en indemnité de transfert ainsi qu’une économie du plus gros salaire du club…
Peut-être tout simplement que le club était OK avec son départ car on a besoin de trouver des sous ?
Comme Moreira ? Ça ne vous a pas effleuré l’esprit ?
Franchement je trouve la plupart des supporters et observateurs irrespectueux avec Fonseca et son staff…ne serait-il pas possible de souffler un bon coup et d’élever le niveau plutôt que de critiquer et cracher son venin sans cesse ?
comment veux tu qu'ils présentent la chose ?
Il quitte le navire en pleine saison ou je me trompe ?
Mais le club est d’accord pour le laisser partir ! C’est pas Fonseca qui force son départ…donc je trouve que de présenter les choses comme ça c’est vraiment balancer Fonseca en pâture à la vindicte populaire…
De toutes façons il était critiqué en permanence par la majorité des supporters alors qu’il faisait des miracles avec un effectif vraiment pas folichon (surtout la saison dernière).
Les finances vont primer sur le sportif pendant encore pas mal d’années à l’OL et je pense que tout le monde y trouve son compte sur ce départ. Rien à voir avec un entraîneur qui force son départ unilatéralement….
Bien joué Nico de reprendre que c'est Fonseca qui pars.
C'est bien, tu as compris qu'il part, c'est déjà ça 👍
Fonseca lâche l'OL autant que l'OL lâche Fonseca. C'est un accord trouvé entre les 3 parties. Chacun pense y trouver son compte. Et nous, la priorité c'est réduire les charges, donc vendre un coach qui est libre dans 8 mois et qui touche un salaire qui n'entre pas dans nos moyens, ça ne se refuse pas. Sportivement c'est une prise de risque tant Fonseca a réalisé un super boulot avec des moyens low-cost et une nécessité de vendre tout ce qui peut l'être et de se séparer à chaque mercato de nos meilleurs joueurs.
On verra ce que fera son remplaçant.
Très bien résumé la situation. Je pense que les joueurs vont rester unis dans un bon état d’esprit. Le rôle de Tolisso sera très important et on peut, c’est certain, compter sur lui.
Oui voilà, exactement ! Si Fonseca part c’est que le club a dit OK et que tout le monde y trouve son compte…il n’a pas forcé son départ…faut arrêter de le jeter en pâture comme ça…
Nico est plein de bon sens comme d'hab.
On a un bon effectif en effet, meilleur même que la saison dernière.
Et d'accord aussi on va vite l'oublier, enfin perso je vais retenir surtout de lui son agression sur l'arbitre, mais aussi son discours antiraciste devant les médias 👍
sk ce matin affirmait pourtant qu'on devait jouer le maintien avec cet effectif la saison dernière et que fonseca avait fait des miracles .
Ah bon ? Pourtant ce n'est pas le cas, on a beaucoup de bons joueurs , c'est juste le jeu imposé par Fonseca qui était pas joli.
Je suis assez de la vieille école comme nico ; et sa remarque qui fait mal je la partage :
Quand j'entreprend quelque chose , j'essaie d'aller au bout de mon engagement .
C'est une question de morale et d'éducation .
Aujourd'hui évidemment , ce sont des choses qui paraissent désuettes , et ne sont plus enseignées .
tiens , nico pense encore comme moi : Aulas dans ces moments , aurait été là , il aurait servi de paratonnerre ou je ne sais quoi mais il aurait communiqué et occupé l'espace médiatique .
L'OL a été peut être pris de cours , mais ils doivent gérer et faire une communication de crise , désamorcer les rumeurs etc ...
Mais personne ne vient parler , on laisse le flou et les médias s'emparer du sujet .
Très d'accord avec tout ce qui est dit sur le plateau .
On peut aussi se dire que les coachs passe leurs carrières à se faire virer (et la plupart du temps au milieu de la saison) et là tout le monde trouve ça normal.
J'aurais préféré qu'il finisse la saison bien évidemment mais je le comprends complètement.
Il ne part pas au Qatar, il rentre chez lui et le Sporting n'allait pas l'attendre 6 mois.
J'aimerais que Maciel ait sa chance car il connaît parfaitement l'effectif (après on ne sait pas quelle influence avait Paulo).
je n'aimais pas trop ses compos et ses remplacements tardifs, mais je dois reconnaitre qu'il a fait du bon boulot et qu'il a tiré l'ol sur le haut. Il nous quitte et nous rapporte quelques euros en plus. Souhaitons-lui bon vent et merci pour tout. Qui sera son remplaçant ? Franchement, j'espère que ce ne sera pas Sage. Le grand tout-mou à 2 de tension a montré ses limites à Christal Palace, où il est dernier. Espérons que notre DS aura le nez creux.
Le mec nous a remonté de la dernière à la sixième place et à fait une saison d'enfer avec Lens, mais c'est une buse parce qu'il s'est fait rouler avec Crystal Palace? Mais du coup, Fonseca qui n'a rien gagné en quinze ans, c'est quoi?
O&l
Votre titre racoleur est a votre image.
De la raclure de bidet.
A l instar des 2 ou 3 tarés qui polluent les echanges et de 4 ou 5 suiveurs autant pigeons que moutons...
Je vous le dis:
Vous etes des mange merdes.
Votre titre racoleur et putassié est une honte.