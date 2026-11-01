OL - Angers (2-0) : Corentin Tolisso rend hommage à Paulo Fonseca

  • par David Hernandez
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    • Buteur contre Angers, Corentin Tolisso a rapidement pris la direction du banc de touche de l'OL pour célébrer avec Paulo Fonseca. Un geste tout sauf anodin dans la situation actuelle du coach portugais. Après la victoire lyonnaise, le capitaine a tenu à rendre hommage à son entraîneur.

    C'est un geste qui allait forcément faire parler par les temps qui courent. Au moment de se lancer vers le banc lyonnais, Corentin Tolisso a fini sa course dans les bras de Paulo Fonseca. Ce dernier avait les yeux bien rouges, mais à écouter tous les protagonistes, il ne fallait pas y voir un message caché. Pourtant, avec l'avenir incertain de Fonseca à la tête de l'OL face à l'intérêt du Sporting Portugal, difficile de ne pas y voir un signe. Quoi qu'il en soit, Tolisso n'a pas manqué de rendre hommage à son entraîneur après le succès 2-0 contre Angers. Avec notamment un message pour voir le Portugais rester sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Suffisant ? Tout semble bien parti pour une fin d'aventure précoce entre toutes les parties dans les heures ou jours à venir...

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