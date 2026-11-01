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Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
Khalis Merah lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : "J'étais vraiment frustré", Merah évoque sa blessure estivale

  • par Enzo Catolino

    • Après avoir beaucoup travaillé durant la pause estivale pour aborder le nouvel exercice dans les meilleures conditions, Khalis Merah a rapidement été freiné par une blessure. Le jeune Lyonnais est revenu sur cette période délicate, qui l'a notamment privé de préparation avec l'OL.

    La saison de Khalis Merah a commencé bien loin du scénario qu'il avait imaginé. Après une première expérience encourageante chez les professionnels, le milieu lyonnais souhaitait profiter de ce nouvel exercice pour franchir un cap. Mais une blessure survenue très tôt dans la préparation est venue bouleverser ses plans. Un contretemps difficile à accepter pour un joueur qui avait tout mis en œuvre pour être prêt dès la reprise.

    Une déception après un été de travail

    En conférence de presse, le Lyonnais est revenu sur les efforts réalisés pendant l'intersaison et sa frustration au moment de se blesser. "C'est sûr que je m'étais bien préparé cet été parce que je sais que c'est important d'arriver prêt. J'ai des ambitions et je veux m'y tenir", explique-t-il. Il ne cache pas avoir vécu difficilement cette blessure : "J'étais vraiment frustré parce que je voulais bien faire et attaquer cette saison dans les meilleures conditions, physiquement, techniquement et tactiquement. Je m'étais donc beaucoup préparé."

    Le contretemps l'a privé de l'intégralité de la préparation estivale. L'OL a alors préféré privilégier la prudence plutôt que de précipiter son retour. "Avec le club, on a décidé d'y aller doucement parce que je suis jeune et qu'il faut aussi penser à l'avenir de ma carrière. J'ai pris le temps de bien revenir et, une fois que je me suis senti à 100 %, j'ai pu recommencer à jouer progressivement", précise-t-il.

    Le soutien du vestiaire pour revenir

    Durant cette période, Khalis Merah a également pu compter sur plusieurs membres du groupe lyonnais. Les échanges avec ses coéquipiers et le staff lui ont permis de mieux accepter cette situation. Il a pu également garder confiance pour la suite. "J'ai beaucoup parlé avec certains joueurs et des membres du staff, qui m'ont dit que j'allais revenir plus fort et que j'allais être important cette saison. Ça m'a aussi aidé mentalement. Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut rien y faire. La seule chose à faire, c'est d'avancer", raconte-t-il.

    Désormais davantage utilisé par Paulo Fonseca, le jeune Lyonnais retrouve progressivement du rythme et des responsabilités. Il a notamment été titularisé dans un rôle offensif lors du déplacement au Parc des Princes. C'est une nouvelle étape dans son retour, après plusieurs semaines durant lesquelles il a dû prendre son mal en patience.

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