Stéphane Gilli (Angers) "sait à quoi s'attendre" face à l'OL

Angers s'est un peu rassuré face à Lorient la semaine dernière (0-0). Dimanche, il se déplace sur le terrain de l'OL, un adversaire que Stéphane Gilli a décortiqué.

Dix buts encaissés et deux énormes revers. Avant le 0-0 contre Lorient, Angers a perdu 5-1 et 5-2 face à Brest et Marseille. Le week-end dernier, le groupe de Stéphane Gilli a remis un peu les pendules à l'heure défensivement. Il le fallait, car les Angevins glissaient vers une mauvaise pente. Aujourd'hui 14es, ils n'ont qu'une longueur d'avance sur le barragiste, Strasbourg.

Le point obtenu contre les Merlus fait donc du bien avant le déplacement à Décines dimanche (17h15). "Ce match sera tout autre. L'OL viendra nous chercher, mettra de l'intensité, du rythme. Il aime repartir de derrière. Leur groupe est de qualité, et bien que les 11 tournent beaucoup, les principes ne changent pas, a noté l'entraîneur du SCO avant la rencontre. Le losange reste, par exemple, même s'il est animé par différents profils."

Gilli ne s'est pas attardé sur le duel face au PSG

L'ancien coach du Paris FC semble avoir une idée assez précise du plan préparé par Paulo Fonseca. "J'ai regardé le duel contre le PSG (2-1) pour le voir, mais ce n'est pas là que j'en tire des enseignements. Je me suis surtout attardé sur les affiches face à Nice (2-1), Lens (2-1) ou Le Havre (1-1). C'est plutôt ce Lyon-là qu'on aura en face de nous, a expliqué le technicien français. C'est un adversaire qui performe à domicile, et qui met énormément de buts chez lui. On sait à quoi s'attendre." L'Olympique lyonnais, lui, devra justement retrouver la consistance offensive qui lui a manqué lors de ses deux récentes défaites.