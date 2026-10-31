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Paulo Fonseca en conférence de presse avant Fenerbahçe - OL
Paulo Fonseca en conférence de presse avant Fenerbahçe – OL (Photo by Celal Gunes / Anadolu via AFP)

OL - Mercato : Paulo Fonseca serait dans le viseur du Sporting Portugal

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Retournera-t-il au Portugal ? En fin de contrat à l'issue de la saison, Paulo Fonseca serait sur les tablettes du Sporting pour remplacer Rui Borges dans les semaines à venir.

    Le sujet n'est pas urgent aujourd'hui, mais très vite, le dossier de l'entraîneur de l'OL pour 2027-2028 va devenir majeur. Car Paulo Fonseca, à la tête de l'équipe depuis janvier 2025, sera en fin de contrat en juin prochain. Aujourd'hui, les acteurs concernés, s'ils évoquent des discussions, se refusent à commenter l'avancée de ce dossier. Est-ce que l'information parue vendredi dans CNN peut changer la donne ? D'après le média portugais, le Sporting voudrait engager le technicien de 53 ans.

    Mais pas pour le futur exercice. Non, il serait question de remplacer, potentiellement dès novembre, Rui Borges. Aujourd'hui, ce dernier a des résultats mitigés avec les Lions, même s'il vient de gagner ses deux dernières affiches. Actuellement, sa formation est 3e de Liga Portugal et 12e en Ligue des champions. Ce bilan ne serait pas suffisant aux yeux de Frédéric Varandas, le président du Sporting CP.

    L'OL devrait de l'argent au Sporting, un point clé dans les négociations ?

    Mais s'il veut se séparer du coach qui a glané le doublé coupe-championnat en 2025 pour ramener Paulo Fonseca, le dirigeant devra s'acquitter d'une indemnité. Sauf que nos confrères lusitaniens précisent que l'Olympique lyonnais devrait de l'argent au club lisboète. Lors du transfert d'Afonso Moreira vers le Rhône en 2025, il était convenu d'un pourcentage (20%) sur la plus-value en sa faveur. Soit, après le départ de l'ailier pour le Bayer Leverkusen l'été dernier, 5,5 millions d'euros. La somme n'aurait pas encore été versée au Sporting. Un point qui entrerait en compte dans les négociations

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    1 commentaire
    1. Avatar
      pathetikOL - sam 31 Oct 26 à 9 h 28

      retour de Pep ? Genesio bien sûr ! 🥰 ... une bonne solution pour tout le monde ?

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