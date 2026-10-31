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Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
Les joueuses d’OL Lyonnes et de Montpellier avant le match (OetL)

Montpellier - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • OL Lyonnes se déplace à Montpellier ce samedi 31 octobre, à l'occasion de la 7e journée de Première Ligue. Trois jours après la réception de l'Inter Milan en Ligue des champions, les Lyonnaises retrouvent le championnat avec l'objectif de poursuivre leur parcours en tête.

    Avant-match

    Le calendrier s'annonce chargé pour OL Lyonnes dans cette fin de mois et début de mois de novembre. Après avoir battu Marseille (5-0) en championnat puis l’Inter Milan (6-0) sur la scène européenne, elles vont devoir rapidement se tourner vers ce déplacement à Montpellier pour continuer la série parfaite en championnat.

    En face, Montpellier tentera de profiter de cette rencontre à domicile pour rivaliser avec les championnes de France. Les Héraultaises représentent un nouveau défi pour les Lyonnaises, qui devront se montrer efficaces face à une équipe qui n'a obtenu qu'une seule victoire en championnat et pointe à la 8e place du classement.

    À quelle heure se joue Montpellier - OL Lyonnes ?

    Le match entre Montpellier et OL Lyonnes aura lieu ce samedi 31 octobre à 18h, pour le compte de la 7e journée de Première Ligue. La rencontre se disputera au complexe sportif Bernard-Gasset, à Montpellier. Clémence Gonçalves dirigera la rencontre. Elle sera assistée de Violette Le Chevert et Soline Barbe. L'arbitre remplaçante sera Manon Persichetti, tandis que Bruno Coué et Victoria Beyer auront la charge de l’assistance vidéo.

    Sur quelle chaîne voir Montpellier - OL Lyonnes ?

    La chaîne YouTube du championnat diffusera gratuitement la rencontre. Les supporters pourront donc suivre ce déplacement des Lyonnaises en direct et sans abonnement à une chaîne payante.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 31 Oct 26 à 10 h 45

      HS : l'Inside OL Lyonnes - Inter Milan Champions league 🤗
      https://www.youtube.com/watch?v=-hO1bG84T6A

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