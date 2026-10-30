OL - Angers : Nicolas Tagliafico va signer son retour dans le groupe

Absent depuis quinze jours suite à son retour de sélection, Nicolás Tagliafico va réintégrer le groupe de l'OL pour la venue d'Angers. Paulo Fonseca a confirmé que l'Argentin était prêt, après avoir repris avec le groupe depuis le début de la semaine.

Il y a tellement d'absents en ce moment que même Paulo Fonseca s'y perd au moment de faire la liste. Ce vendredi, l'entraîneur de l'OL a eu un petit sourire quand l'assemblée présente lui a signifié qu'il avait oublié Pavel Šulc. "Ils sont nombreux en même temps". Un brin d'ironie qui ne masque pas l'état physique du groupe lyonnais depuis quelques jours. Face à Angers, l'entraîneur lyonnais a acté les forfaits de Tyler Morton, Mohamed Ouedraogo, Loïs Openda et donc de l'attaquant tchèque. Cela reste quand même moins conséquent que ce que l'on aurait pu imaginer après le revers 2-0 contre le PSG lundi dernier.

"Tolisso ? Il s'est entraîné, il va bien"

Mads Bidstrup et Corentin Tolisso postulent bien dans le groupe rhodanien pour la 9e journée de Ligue 1, après leurs récents pépins physiques. "Coco ? Il s'est entraîné, il va bien", a assuré Fonseca à deux jours du match. Le Portugais pourra également se satisfaire de compter une option supplémentaire sur le côté gauche de sa défense. Abner retrouvera en effet la concurrence de Nicolas Tagliafico. Blessé depuis son retour de sélection, l'Argentin a repris l'entraînement collectif cette semaine et fera partie du groupe retenu dimanche. "Nico est maintenant prêt à aider l'équipe aussi." Histoire de se remettre en jambes avant de retrouver l'Argentine pendant la trêve dans une semaine ?