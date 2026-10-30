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Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
Noah Nartey et Keito Nakamura lors d’Anderlecht – OL (AFP)

OL : Nakamura, un retour précieux dans une attaque décimée

  • par Enzo Catolino

    • Suspendu lors du déplacement au Paris Saint-Germain, Keito Nakamura va retrouver le groupe lyonnais pour la réception d'Angers. Dans une attaque touchée par de nombreuses absences, le retour de l'international japonais n'est pas de refus pour Paulo Fonseca.

    L'Olympique lyonnais récupère un élément offensif avant d'affronter Angers. Après avoir manqué le rendez-vous face au PSG, Keito Nakamura est de nouveau disponible pour la prochaine journée de Ligue 1. C'est un retour qui tombe à point nommé pour les Lyonnais, confrontés à plusieurs indisponibilités dans leur secteur offensif. L'ailier japonais retrouve donc une place dans la rotation, alors que Paulo Fonseca doit composer avec un effectif amoindri.

    Un match de suspension après son expulsion contre Nice

    Le Japonais avait été exclu lors de la victoire de l'OL face à l'OGC Nice (2-1), le 18 octobre dernier. Entré en jeu à la 61e minute, il n'avait passé qu'une dizaine de minutes sur la pelouse avant de recevoir un carton rouge direct pour un pied haut sur Mohamed Abdelmonem. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lui a ensuite infligé un match de suspension ferme, accompagné d’un match avec sursis. Cette sanction l'a donc privé du déplacement au Parc des Princes. Désormais, le joueur peut réintégrer le groupe pour la réception d'Angers, ce dimanche à 17 h 15.

    Une option supplémentaire en attaque

    Le retour de Keito Nakamura intervient alors que l'OL doit gérer plusieurs absences offensives, notamment celles de Pavel Šulc et de Loïs Openda. Paulo Fonseca dispose donc de peu de solutions pour composer son attaque et répartir le temps de jeu. L’ailier japonais ne répond pas directement au manque de solutions dans l’axe, mais il peut apporter une option supplémentaire sur les côtés. Face à Angers, il retrouvera très certainement du temps de jeu après cette parenthèse disciplinaire.

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