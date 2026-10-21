OL - Nice (2-1) : pas d'erreur sur l'exclusion de Keito Nakamura

Son cas passera ce mercredi devant la commission de discipline. En attendant, la Direction de l'arbitrage a confirmé que l'expulsion de Keito Nakamura contre Nice dimanche était justifiée.

François Letexier n'a pas hésité une seule seconde. Si le geste de Keito Nakamura est involontaire, il apparaissait assez clair que son intervention sur Mohamed Abdelmonem allait aboutir sur un carton rouge. Et ça n'a pas manqué. En effet, le Japonais a été exclu, laissant l'OL à 10 pour la fin du match face à Nice dimanche. Son équipe s'est tout de même imposée, mais dans la douleur (2-1).

"Mise en danger avérée de l'intégrité physique de l'adversaire"

Ce mercredi, la commission de discipline va trancher sur le cas de l'ailier rhodanien. Il sera suspendu a minima contre le PSG dimanche (20h45), mais sa punition pourrait être légèrement plus élevée. Réponse dans la soirée. Ce 21 octobre, à midi, la Direction de l'arbitrage a en tout cas confirmé que l'expulsion était la bonne décision. Selon ses conclusions, "la nature du contact et les critères de gravité de la faute caractérisent une mise en danger avérée de l’intégrité physique" de l'adversaire.

Bien que plus malheureuse que méchante, l'action du Rhodanien n'était vraiment pas maîtrisée, même si des circonstances atténuantes peuvent être évoquées. Au moins, l'Azuréen a pu poursuivre la partie jusqu'à son remplacement à la 81e minute.

La justification complète de la Direction de l'arbitrage : "Alors que le joueur niçois n° 5 contrôle le ballon de la poitrine, le joueur lyonnais n° 11 (Nakamura), lancé, intervient la semelle en avant et le percute sur le flanc gauche, au niveau supérieur de la hanche. Dans cette situation, la nature du contact et les critères de gravité de la faute caractérisent une mise en danger avérée de l’intégrité physique du Niçois. Cette intervention constitue ainsi une faute grossière au sens de la loi 12 et justifie une exclusion."