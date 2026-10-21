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Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : Nicolas Tagliafico se rapproche d'un retour

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Absent depuis plusieurs semaines avec l'OL, Nicolas Tagliafico pourrait prochainement retrouver le groupe. Il s'est entraîné à part ce mercredi.

    C'est une des grandes questions de ce début de saison à l'OL. Que faire avec Nicolas Tagliafico ? L'Argentin, longtemps numéro 1 au poste de latéral gauche, est aujourd'hui derrière Abner dans la hiérarchie. Enfin, pour être catégorique à ce sujet, il faudrait déjà qu'il soit en mesure de jouer (trois apparitions cette saison), ce qui n'est pas le cas depuis la mi-septembre. Revenu sur les terrains à l'occasion du dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine le 7 octobre, il a rechuté visiblement lors de son passage en sélection.

    Probablement un peu court pour Hoffenheim

    Ainsi, Paulo Fonseca avait annoncé son absence pour trois semaines au retour de la trêve internationale. Avec la grave blessure de Mohamed Ouedraogo, l'Olympique lyonnais a besoin de lui pour suppléer son coéquipier brésilien. L'ancien de l'Ajax d'Amsterdam devrait être dans les temps pour sa récupération. En effet, il s'est entraîné à part ce mercredi.

    À la veille du match à Hoffenheim en Ligue Europa, le footballeur de 34 ans a couru avec un préparateur physique. Signe qu'il revient bien, mais cela devrait être un peu juste pour effectuer le voyage en Allemagne. Ses partenaires, eux, participaient à un toro avant de se lancer pleinement dans la dernière séance avant la confrontation de jeudi (21 heures).

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 21 Oct 26 à 13 h 36

      j'avais oublié qu'il était encore à l'OL !

      Signaler
    2. Avatar
      fandelol - mer 21 Oct 26 à 14 h 18

      3 mois pour revenir après une grosse compétition l'été, c'est ce qu'on avait prévu en effet :p

      Je me pose la question, est-ce qu'il pourrait jouer à droite pour faire souffler Athekame ? Puisque Kango n'est pas prêt soit disant et Mata est cuit.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - mer 21 Oct 26 à 14 h 19

      Je ne sais pas trop si Nicolas est encore motivé pour jouer à Lyon, il a pas mal critiqué notre jeu en général .

      Signaler

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