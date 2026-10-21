Avant d'affronter Hoffenheim en Ligue Europa puis le Paris Saint-Germain en championnat, la question de la rotation se pose à l'OL. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois a défendu l'idée de conserver une ossature "type" pour ces deux rendez-vous.

Avec un calendrier chargé et plusieurs échéances importantes à venir, Paulo Fonseca doit trouver le bon équilibre dans la gestion de son effectif. Après les premières journées de Ligue Europa, l'OL se déplace sur la pelouse d'Hoffenheim jeudi avant de retrouver le PSG dimanche en Ligue 1. Deux matchs rapprochés avec deux enjeux différents qui relancent le débat autour du turnover. Faut-il préserver certains cadres ou aligner une équipe proche du onze-type pour essayer d'obtenir de bons résultats lors de ces deux rencontres ?

Nicolas Puydebois veut conserver une ossature

Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones lundi, Nicolas Puydebois a partagé une partie du raisonnement de son compère consultant Quentin Vieira, en voulant aller chercher absolument les trois points. Néanmoins, le triple champion de France (2003-2005) estime qu'il faut aborder ces deux rendez-vous avec les meilleurs éléments, avant de varier face à Angers, une semaine plus tard (31/10). Sur les changements, il souhaite que Paulo Fonseca ne soit pas trop excessif. Il a notamment rappelé que le Portugais avait bouleversé presque tout son 11 à Toulouse (0-2), avant d’effectuer plusieurs modifications contre Nice (2-1). Deux succès à la clé néanmoins. À ses yeux, quatre ou cinq modifications peuvent suffire pour gérer les organismes sans perdre les repères collectifs. "Je pense qu’on peut garder une ossature tout en reposant des titulaires en les faisant sortir plus tôt."

Hoffenheim et Paris, deux rendez-vous à privilégier

L'ancien gardien estime que l'OL doit se donner toutes ses chances en Allemagne, puis face au Paris Saint-Germain, et donc ne pas privilégier une partie plus qu'une autre. "Je pense que là tu peux concerner tes titulaires pour faire ton meilleur 11 face à Hoffenheim et contre les Parisiens." Il suggère que l'Olympique lyonnais a largement les capacités d'aligner sa meilleure formation lors des deux prochaines sorties et d'ajuster face au SCO et à la Real Sociedad (05/11). "S’ils ne sont pas capables de le faire, faut changer de métier", a-t-il lancé au sujet de la capacité des joueurs à enchaîner deux rencontres rapprochées.