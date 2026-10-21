Ces derniers jours, la presse italienne a révélé que l'AC Milan voulait reprendre Zachary Athekame dès cet hiver. Selon nos informations, ce n'est pas d'actualité.

Est-ce que l'AC Milan n'est pas en train de regretter le prêt de Zachary Athekame à l'OL ? L'été dernier, la formation italienne a transféré provisoirement son défenseur, qui doit passer la saison dans le Rhône. Et très vite, le Suisse a mis tout le monde d'accord, puisqu'il est indéboulonnable dans le 11 lyonnais jusqu'à présent. Certes, il est passé au travers contre Lens (2-1) avec cet oubli sur Matthieu Udol. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher.

Deux buts et trois passes décisives en neuf matchs

En plus, le néo-international A amène des statistiques, avec deux buts et trois passes décisives en neuf apparitions. Forcément, ses prestations ne laissent pas insensibles. Et ces derniers jours, la presse transalpine a évoqué une possible volonté des Milanais de rapatrier le joueur de 21 ans en janvier. Des échanges entre les dirigeants ont même été évoqués par La Gazetta.

Sauf que selon nos informations, ce n'est pas vraiment la réalité des faits. Il ne serait pas question d'un retour du latéral droit chez les Rossoneri. Parfaitement entamée, l'histoire entre l'OL et Zachary Athekame, certes éphémère, se prolongera bien jusqu'au printemps 2027.

Avec R.B.