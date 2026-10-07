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Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Mercato : Marseille aussi voulait Zachary Athekame cet été

  • par Gwendal Chabas

    • Les débuts de Zachary Athekame à l'OL sont pleinement satisfaisants. Venu cet été en prêt, le Suisse était également sur les tablettes de Marseille.

    Des prestations solides, deux buts, deux passes décisives et quatre premières sélections durant la trêve. Les débuts de Zachary Athekame avec l'OL n'auraient pas pu être meilleurs. Arrivé en prêt de l'AC Milan mi-août, le latéral droit s'est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Parviendra-t-il à maintenir un tel niveau sur l'ensemble de l'exercice ? Ce sera une donnée cruciale pour les Rhodaniens. En tout cas, pour l'instant, ce recrutement ressemble à une bonne pioche. Pour le footballeur 21 ans, c'est une sacrée trajectoire, alors que Marseille était également sur le dossier à l'été 2026.

    Des échanges avec Genesio et Lorenzi

    C'est ce qu'a confié Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'OM, à L'Équipe. "Le coach (Bruno Genesio) l'a eu, je l'ai eu, on a fait des visios avec d'autres joueurs, mais ce n'était pas possible de continuer", a-t-il expliqué au quotidien national. Il faut en effet rappeler que les Phocéens n'ont pas pu recruter à l'intersaison en raison d'un état financier critique et des restrictions imposées à la fois par la DNCG et par le propriétaire.

    Interrogé sur d'éventuelles similitudes entre l'Olympique lyonnais de 2025 et son club, le dirigeant a bien indiqué que les deux situations étaient "complètement différentes. Lyon n'avait pas la même masse salariale que nous, rien à voir. Les gens ont mis du temps à comprendre notre réalité économique." Aujourd'hui, les Marseillais sont 17es de Ligue 1 et cherchent à se relancer dans un contexte très difficile.

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