Dix-neuf Lyonnaises joueront en sélection lors de la trêve. Mais pas Elma Nelhage, forfait avec la Suède. Mala Grohs, elle représentera l'Allemagne U23.

Jonatan Giráldez doit se creuser les méninges pour organiser des séances en effectif très réduit. En cette période de trêve internationale, il reste moins de dix éléments à Décines pour OL Lyonnes. Pas moins de dix-neuf joueuses sont parties pour quelques jours, un contingent qui a un peu évolué ces dernières heures. En Suède, Elma Nelhage n'a pas honoré sa convocation. Pourtant, la défenseure a disputé presque 30 minutes pour son retour face à Toulouse samedi (5-0).

"Concertation avec le club" pour Nelhage

Il s'agit d'un accord avec les dirigeants lyonnais, ainsi que l'a expliqué la fédération. "Malheureusement, elle ne pourra pas participer à ce rassemblement. Après concertation avec le club et Elma, nous avons décidé qu'elle resterait chez elle", a précisé Niklas Egnell, directeur de la performance suédoise. Pourtant, l'équipe nordique joue sa place au Mondial 2027 contre la Lituanie. Un barrage qu'elle devra franchir sans la footballeuse de 23 ans.

Ce désistement est compensé par la présence de Mala Grohs avec l'Allemagne U23. La gardienne de 25 ans participera aux deux amicaux des Allemandes face à l’Écosse le 8 octobre puis face à la Suède le 12. À voir si cela peut lui permettre, dans un futur proche, de se rapprocher des A. Elle n'a pour le moment jamais porté le maillot des "grandes", même si elle a connu de nombreuses capes chez les jeunes.