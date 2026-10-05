Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022 (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

18 des joueuses du groupe de Jonathan Giráldez sont parties pour leur sélection durant la trêve internationale. Voici leur programme, avec notamment des éliminatoires au Mondial 2027 et aux JO 2028.

C'est une habitude à OL Lyonnes et elle n'est a priori pas prête de s'arrêter. Pour cette trêve internationale d'octobre, 18 joueuses quittent le Rhône et voyagent à travers le monde. Entre les matchs amicaux, les qualifications pour la prochaine Coupe du monde et les éliminatoires des JO 2028, leur programme est bien rempli.

Europe

Selma Bacha , Julie Swierot , Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho (France A) : amical face à la Lettonie le 10/10

, Julie , Marie-Antoinette et Vicki (France A) : amical face à la Lettonie le 10/10 Wassa Sangaré et Liana Joseph (France U23) : amicaux contre les Pays-Bas (8/10) et l'Italie (12/10)

et Liana (France U23) : amicaux contre les Pays-Bas (8/10) et l'Italie (12/10) Elma Nelhage (Suède) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Lituanie (9/10 et 13/10)

(Suède) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Lituanie (9/10 et 13/10) Caroline Weir (Écosse) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Tchéquie (9/10 et 13/10)

(Écosse) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Tchéquie (9/10 et 13/10) Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Roumanie (9/10 et 13/10)

et Ada (Norvège) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Roumanie (9/10 et 13/10) Damaris Egurrola (Pays-Bas) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Hongrie (9/10 et 13/10)

(Pays-Bas) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Hongrie (9/10 et 13/10) Salma Paralluelo (Espagne) : amicaux face aux États-Unis (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française)

(Espagne) : amicaux face aux États-Unis (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française) Jule Brand (Allemagne) : amicaux contre l'Australie (9/10) et le Japon (13/10)

Amérique

Tarciane (Brésil) : amicaux face à l'Argentine (10/10 à 21h et 14/10 à 1h30 du matin heure française)

(Brésil) : amicaux face à l'Argentine (10/10 à 21h et 14/10 à 1h30 du matin heure française) Lily Yohannes (États-Unis) : amicaux contre l'Espagne (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française)

(États-Unis) : amicaux contre l'Espagne (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française) Ashley Lawrence (Canada) : amicaux face au Danemark (10/10 à 1h et 12/10 à 21h30 heure française)

(Canada) : amicaux face au Danemark (10/10 à 1h et 12/10 à 21h30 heure française) Melchie Dumornay (Haïti) : amicaux contre le Japon (9/10) et l'Australie (13/10) en France

Afrique

Tabitha Chawinga (Malawi) : deuxième tour des éliminatoires aux JO 2028 face au Zimbabwe (9/10 et 13/10)

Resteront donc à Décines pendant la coupure : Christiane Endler, non retenue avec le Chili, mais aussi Wendie Renard, Mala Grohs, Romane Rafalski, Krobin Shrader ou encore Inès Benyahia. Les jeunes viendront faire le nombre.