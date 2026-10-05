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Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022
Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022 (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

OL Lyonnes : 18 joueuses sélectionnées, voici leur programme durant la trêve

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • 18 des joueuses du groupe de Jonathan Giráldez sont parties pour leur sélection durant la trêve internationale. Voici leur programme, avec notamment des éliminatoires au Mondial 2027 et aux JO 2028.

    C'est une habitude à OL Lyonnes et elle n'est a priori pas prête de s'arrêter. Pour cette trêve internationale d'octobre, 18 joueuses quittent le Rhône et voyagent à travers le monde. Entre les matchs amicaux, les qualifications pour la prochaine Coupe du monde et les éliminatoires des JO 2028, leur programme est bien rempli.

    Europe

    • Selma Bacha, Julie Swierot, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho (France A) : amical face à la Lettonie le 10/10
    • Wassa Sangaré et Liana Joseph (France U23) : amicaux contre les Pays-Bas (8/10) et l'Italie (12/10)
    • Elma Nelhage (Suède) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Lituanie (9/10 et 13/10)
    • Caroline Weir (Écosse) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Tchéquie (9/10 et 13/10)
    • Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège) : demi-finale qualificative au Mondial face à la Roumanie (9/10 et 13/10)
    • Damaris Egurrola (Pays-Bas) : demi-finale qualificative au Mondial contre la Hongrie (9/10 et 13/10)
    • Salma Paralluelo (Espagne) : amicaux face aux États-Unis (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française)
    • Jule Brand (Allemagne) : amicaux contre l'Australie (9/10) et le Japon (13/10)

    Amérique

    • Tarciane (Brésil) : amicaux face à l'Argentine (10/10 à 21h et 14/10 à 1h30 du matin heure française)
    • Lily Yohannes (États-Unis) : amicaux contre l'Espagne (10/10 à 20h30 et 14/10, à 1h du matin heure française)
    • Ashley Lawrence (Canada) : amicaux face au Danemark (10/10 à 1h et 12/10 à 21h30 heure française)
    • Melchie Dumornay (Haïti) : amicaux contre le Japon (9/10) et l'Australie (13/10) en France

    Afrique

    • Tabitha Chawinga (Malawi) : deuxième tour des éliminatoires aux JO 2028 face au Zimbabwe (9/10 et 13/10)

    Resteront donc à Décines pendant la coupure : Christiane Endler, non retenue avec le Chili, mais aussi Wendie Renard, Mala Grohs, Romane Rafalski, Krobin Shrader ou encore Inès Benyahia. Les jeunes viendront faire le nombre.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Mimi06 - lun 5 Oct 26 à 17 h 17

      Bonjour, Ines est finalement retenu avec les espoirs, la liste a été mise à jour

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    2. Avatar
      undeuxtrois - lun 5 Oct 26 à 17 h 24

      A priori tous les matchs sont assez déséquilibrés, et ceux qui ne le sont pas sont des amicaux, donc nos joueuses ne devraient pas risquer grand chose. Par contre il faut m'expliquer pour l'Espagne l'intérêt d'aller passer 10 jours aux Etats-Unis, et pour la France de jouer un seul match, la Lettonie (qui est un adversaire très faible).

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      1. isabielle
        isabielle - lun 5 Oct 26 à 17 h 38

        La fédé espagnole ou la Liga voulait déjà faire jouer un match important aux US.... style "classico" ou "coupe du roi"
        Finalement ils ont fait marche arrière... (de mémoire les Socios se sont rebellés)

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