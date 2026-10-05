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Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : retour à l'entraînement avec Merah, Himbert et Nuamah

  • par Gwendal Chabas

    • Avant Lens, l'OL a repris l'entraînement ce lundi. De nouvelles têtes, Khalis Merah, Rémi Himbert et Ernest Nuamah, étaient de retour.

    Avec Lens dans le viseur. Les choses sérieuses reprennent bientôt pour l'OL. Plus de deux semaines après avoir balayé Rennes (4-0), il se prépare à un voyage délicat à Bollaert vendredi. Ce match sonnera la reprise après la trêve, et surtout le début d'un long mois d'octobre. Si Adil Hamdani a depuis quelques jours regagné Décines, et même joué avec la réserve samedi, les autres internationaux sont attendus au compte-gouttes au GOLTC. Ce lundi, pour la reprise, l'équipe en a tout de même retrouvé quelques-uns.

    Bientôt au tour de Bacher et Bidstrup

    Nous avions notamment Noham Kamara, Khalis Merah, Rémi Himbert et Ernest Nuamah. Ils ont rejoint leurs coéquipiers restés à Lyon : Rémy Descamps, Clinton Mata, Ruben Kluivert, Abner, Mohamed Ouedraogo, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso ainsi que Julien Duranville. Bientôt, ce sera au tour de Felix Bacher et Mads Bidstrup, récemment libérés de leurs obligations. Nicolas Tagliafico, lui, sera le dernier à revenir.

    C'est le lot de ces coupures internationales, et il en sera de même pour les Lensois. À voir si, pour une fois, l'Olympique lyonnais peut surmonter cette période qu'il a habituellement du mal à gérer.

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