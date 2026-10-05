OL : Paul Akouokou est bel et bien de retour avec la réserve

Mis à disposition de la réserve de l'OL depuis le début de la saison, Paul Akouokou commence à enchaîner les matchs avec le groupe de Gueïda Fofana. Le milieu ivoirien a été titularisé lors des deux dernières journées de championnat.

Inattendu. Depuis quelques semaines, Paul Akouokou bénéficie d'une accumulation de temps de jeu surprise... avec la réserve. Laissé de côté par l'OL et Paulo Fonseca (qui l'avait pourtant lancé contre Manchester United et Saint-Étienne en mars 2025), il enchaîne finalement les matchs en National 2. Ce week-end, il formait par exemple le duo dans l'entrejeu avec Hocine Boulegroun contre Jura Dolois (0-1).

Aujourd'hui, il retrouve progressivement du rythme au sein du groupe Pro 2. Lors des deux dernières journées de championnat, le milieu de terrain a débuté les rencontres et n'a pas quitté la pelouse. Deux rencontres officielles complètes, mais pas seulement. Il a également été utilisé lors de l'amical face à Espaly (1-2), ce qui fait trois affiches consécutives durant lesquelles il est concerné.

Un joueur d'expérience pour les jeunes

Au sein d'un effectif composé de jeunes joueurs issus de l'académie, il apporte forcément un vécu différent. À 28 ans, il possède une grande expérience, que ce soit à l'OL ou à l'étranger. Sa présence permet à Gueïda Fofana de compter sur un élément habitué aux exigences du football professionnel. Au milieu des jeunes pousses, Paul Akouokou joue un rôle qui lui permet de transmettre son expérience à ceux qui rêvent de franchir le dernier cap vers le très haut niveau.

Encore sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2027

Cette présence démontre que l'Ivoirien n'a pas lâché son histoire avec l'Olympique lyonnais. Revenu de son prêt au Real Saragosse, où il évoluait la saison dernière, il n'a malgré tout pas retrouvé sa place dans le vestiaire de Paulo Fonseca. Son contrat se termine en juin 2027. En attendant de trouver d'autres opportunités, Paul Akouokou aura visiblement pour mission d'aider la réserve à bien figurer en National 2.