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Paul Akouokou, milieu de l'OL
Paul Akouokou, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Paul Akouokou est bel et bien de retour avec la réserve

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Mis à disposition de la réserve de l'OL depuis le début de la saison, Paul Akouokou commence à enchaîner les matchs avec le groupe de Gueïda Fofana. Le milieu ivoirien a été titularisé lors des deux dernières journées de championnat.

    Inattendu. Depuis quelques semaines, Paul Akouokou bénéficie d'une accumulation de temps de jeu surprise... avec la réserve. Laissé de côté par l'OL et Paulo Fonseca (qui l'avait pourtant lancé contre Manchester United et Saint-Étienne en mars 2025), il enchaîne finalement les matchs en National 2. Ce week-end, il formait par exemple le duo dans l'entrejeu avec Hocine Boulegroun contre Jura Dolois (0-1).

    Aujourd'hui, il retrouve progressivement du rythme au sein du groupe Pro 2. Lors des deux dernières journées de championnat, le milieu de terrain a débuté les rencontres et n'a pas quitté la pelouse. Deux rencontres officielles complètes, mais pas seulement. Il a également été utilisé lors de l'amical face à Espaly (1-2), ce qui fait trois affiches consécutives durant lesquelles il est concerné.

    Un joueur d'expérience pour les jeunes

    Au sein d'un effectif composé de jeunes joueurs issus de l'académie, il apporte forcément un vécu différent. À 28 ans, il possède une grande expérience, que ce soit à l'OL ou à l'étranger. Sa présence permet à Gueïda Fofana de compter sur un élément habitué aux exigences du football professionnel. Au milieu des jeunes pousses, Paul Akouokou joue un rôle qui lui permet de transmettre son expérience à ceux qui rêvent de franchir le dernier cap vers le très haut niveau.

    Encore sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2027

    Cette présence démontre que l'Ivoirien n'a pas lâché son histoire avec l'Olympique lyonnais. Revenu de son prêt au Real Saragosse, où il évoluait la saison dernière, il n'a malgré tout pas retrouvé sa place dans le vestiaire de Paulo Fonseca. Son contrat se termine en juin 2027. En attendant de trouver d'autres opportunités, Paul Akouokou aura visiblement pour mission d'aider la réserve à bien figurer en National 2.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 5 Oct 26 à 19 h 02

      Ce jour-là, au centre d’entraînement de Décines, les caméras de micro-trottoir s'agitaient.
      ​— « Dites-moi, jeune homme, qui est le joueur le plus énigmatique de la Ligue 1 ? »
      ​Un supporter maillot sur les épaules, hésita :
      — « Ben… Paul Akouokou. »
      ​Dans les couloirs du Groupama Stadium, le mystère restait entier. Paul, l'homme capable de ratisser trois ballons par minute tout en restant invisible pour les caméras de télévision, s'avançait vers le terrain.
      ​— « Coach, je rentre à la 88ᵉ minute ? » demande Paul avec son calme olympien.
      — « Oui Paul, mission tactique : tu te places entre le rond central et le banc de touche, et si un ballon passe dans un rayon de deux mètres, tu le renvoies en touche. Sans trembler. »
      ​Paul hocha la tête. Un travail propre, sans bavure. Pas de passe décisive de cinquante mètres, pas de drible chaloupé. Juste une présence physique si imposante que même le tableau d'affichage semblait s'incline à son passage.
      ​Après le match, en zone mixte, les journalistes se précipitèrent.
      — « Paul ! Une réaction sur ce tacle décisif à la 92ᵉ ? »
      Paul sourit doucement, ajusta sa parka :
      — « J'ai fait ce que le football demandait : être là, au bon endroit, au bon moment. Et repartir trois points dans la poche. »
      ​Et dans le Rhône, la légende continuait d'infuser : celle de l'homme de l'ombre qui verrouille les fins de match comme personne d'autre.

      ( Je suis auteur , comme Thelyson , je travaille sur un prochain Goncourt , assurément ) .

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