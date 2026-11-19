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Si Jonatan Giraldez ne fait pas une fixation sur l’objectif de se qualifier directement en quarts de finale de Ligue des champions, l’entraîneur d’OL Lyonnes veut voir le vrai visage de son équipe face à Arsenal.

À quel genre de match vous attendez-vous contre Arsenal ?

Jonatan Giraldez : Ce sera un match très difficile, parce qu’il y a beaucoup de qualité en face. C’est une équipe qui sait s’adapter à différents styles de jeu, attaquer la profondeur, jouer en misant sur la possession. On a montré la saison dernière qu’on était capables de les battre. On a l’habitude de les affronter, mais tous les matchs sont différents, les équipes changent, les consignes aussi. La surprise est toujours là.

Arsenal montre deux visages depuis le début de la saison, et parvient à briller davantage en Ligue des champions. Comment l’expliquez-vous ?

Beaucoup de nouvelles joueuses sont arrivées, l’adaptation des joueuses dans l’équipe, au plan de jeu, l’intégration des combinaisons ne sont pas toujours simples, ça peut prendre plus de temps. Depuis deux, trois matchs, le onze est plus stable. C’est important de ne pas s’arrêter aux résultats, mais au contenu. Il y a pas mal de matchs qu’elles ne méritaient pas de perdre.

Elles sortent d’un nul face au Barça, qu’en avez-vous appris ?

Ce sera un match similaire dans l’intensité. Comme dans la plupart des clubs anglais, à Arsenal, les joueuses sont capables d’évoluer à différentes positions sur le terrain, ce qui est plus dur à gérer. Depuis le début de la saison, on a su jouer contre des blocs bas ou des équipes qui jouaient en transition. Peu importe ce qui sera proposé en face, on veut montrer le niveau de notre équipe.