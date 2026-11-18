Actualités, Olympique lyonnais Michele Kang (propriétaire) et Michael Gerlinger (directeur général) de l’OL (@O&L) OL : la conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger en direct 18 novembre 2026 à 15:07 – Mis à jour à 15:13par Gwendal Chabas2 commentaires Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées Ce mercredi, Michele Kang et Michaël Gerlinger tiennent une conférence de presse. Suivez en direct le discours de la présidente et du directeur général de l’OL. À lire égalementLille – OL : deux forfaits au LOSC, un incertainOL : "Le premier jour, ça fait un mal de chien", après son opération Pavel Šulc donne des nouvellesOL : les derniers résultats internationaux des LyonnaisOL : comment maintenir la passerelle entre l'Académie et les pros ? michele kang, OL ←OL Lyonnes : six Lyonnaises convoquées en équipe de France OL Académie : Meguenni élu meilleur joueur du tournoi UNAF U17→
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