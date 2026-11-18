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En raison principalement des mouvements sociaux, les supporters de l’OL ne pourront pas assister au match contre Lille samedi (20h45). La préfecture du Nord a pris un arrêté.

Samedi sera un nouveau jour marqué par les mouvements sociaux en France. Cela impactera-t-il le championnat de Ligue 1 ? Pour l’instant, les matchs sont maintenus aux mêmes dates. La préfecture du Nord a bien tâté le terrain pour reporter la rencontre entre Lille et l’OL. Mais comme nous vous l’expliquions mardi, elle n’a pas eu l’accord des deux clubs. Dans cette configuration, elle a fait ce qu’elle sait faire de mieux.

Déjà limité et encadré ces dernières saisons, le déplacement des supporters rhodaniens sera cette fois-ci complètement interdit. L’administration a décidé de ne pas autoriser les spectateurs lyonnais à venir. Pour se justifier, elle évoque les incidents en marge de la finale de la Coupe de France contre le PSG en 2024 (qui avait lieu à Pierre-Mauroy), mais surtout les manifestations attendues ce week-end.

L’OL sans soutien pour inverser la donne à l’extérieur

Elle explique que les forces de l’ordre seront, le 21 novembre, mobilisées ailleurs, et ne pourront donc pas œuvrer à l’accompagnement des supporters de l’OL. Déjà en difficulté loin de leurs bases, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront donc en plus se passer d’encouragements lors de ce choc crucial au classement. Un crève-cœur pour les Lyondoners, notamment, qui avaient tout préparé pour effectuer le périple de Londres à Villeneuve-d’Ascq.