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Titulaire lors du premier match contre les Îles Féroé, Dominik Greif a pu souffler dans cette trêve internationale. Le gardien de l’OL n’était même pas sur la feuille de match lundi pour la deuxième rencontre contre le Kazakhstan.

Un match pour du beurre et donc des choix d’entraîneur. Lundi, la Slovaquie se rendait au Kazakhstan pour son dernier match dans la poule 3 de la Ligue C en Ligue des Nations. Assurée de terminer à la première place et donc d’être promue, la Slovaquie a concédé un deuxième nul de suite (2-2) dans cette trêve internationale après celui contre les Îles Féroé quatre jours plus tôt. Seulement, cette fois, il y avait quelques circonstances atténuantes pour expliquer le partage des points des hommes de Vladimir Weiss.

Un long voyage en moins

Ce dernier avait choisi de faire souffler de nombreux cadres, à l’image de Milan Skriniar (Fenerbahçe), David Hancko (Atlético de Madrid) ou encore Dominik Greif. Les trois n’étaient pas sur la feuille de match et se sont ainsi évités un long déplacement vers le Kazakhstan. Une bonne nouvelle pour l’OL qui va donc récupérer son gardien moins fatigué qu’il n’aurait pu l’être en participant à ce deuxième match de Ligue des Nations.