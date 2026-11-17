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Pour son retour à la compétition après la trêve, l’OL se déplace sur la pelouse de Lille samedi pour un choc de haut de tableau. Concernant les arbitres, c’est François Letexier qui a été désigné pour arbitrer ce match.

Après la défaite sèche à Brest (2-0), l’OL voyagera dans le Nord avec de la pression. Les Lyonnais pointent à la cinquième place du championnat et ils affronteront le deuxième de l’exercice loin de leurs bases. Quand on connaît le manque de réussite de l’OL à l’extérieur, cette rencontre promet d’être difficile. Ils seront donc attendus pour la première du nouvel entraîneur Carlos Vicens. Il faudra une réaction pour pouvoir ensuite se concentrer sur les prochaines rencontres qui vont s’enchaîner. Ce sera François Letexier qui sera en charge de superviser la rencontre.

Letexier, un habitué des rencontres de l’OL cette saison

L’officiel de 37 ans sera accompagné de ses adjoints Mehdi Rahmouni et Steven Torregrossa. Geoffrey Kubler officiera comme arbitre remplaçant. Mathieu Vernice et Yohann Rouinsard auront la charge de revisionner les actions litigieuses à la vidéo. Enfin Claude Jaunet sera le délégué de la rencontre. Pour François Letexier, c’est déjà la troisième fois qu’il arbitre l’OL cette saison. Il avait dirigé la partie contre Le Havre (1-1) avant d’être désigné arbitre lors de la réception de Nice (2-1). Ce match avait notamment marqué l’exclusion de Keito Nakamura, seul carton rouge lyonnais cette saison.