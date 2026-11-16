OL : Moussa Niakhaté sous surveillance en Ligue Europa

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Moussa Niakhaté a déjà reçu deux cartons jaunes depuis le début de la phase de ligue de la Ligue Europa. Le défenseur lyonnais devra donc rester vigilant lors des prochaines rencontres européennes pour ne pas écoper d’une suspension.

Avec deux cartons jaunes, Moussa Niakhaté est sous la menace d’une suspension en cas d’avertissements supplémentaires. Le Sénégalais a été averti lors des déplacements à Anderlecht (1-2) et à Hoffenheim (3-0). Il fait partie des joueurs lyonnais à suivre sur le plan disciplinaire. Toutefois, il n’est pas encore au bord d’une suspension automatique : il lui reste un joker, mais il ne pourra plus multiplier les avertissements.

Un règlement UEFA modifié cette saison

En 2026-2027, la règle a effectivement changé. Jusqu’à la saison dernière, un joueur était suspendu après avoir reçu trois cartons jaunes en compétitions européennes. Désormais, depuis le début de la phase de ligue, il faut en cumuler quatre pour être automatiquement suspendu un match. C’est l’article 63.02 du règlement de la Ligue Europa qui le précise. Cette évolution permet de tenir compte du nombre plus important de rencontres dans le nouveau format des compétitions européennes.

Huit cartons jaunes pour l’OL depuis le début de la compétition

À l’échelle collective, l’OL totalise huit avertissements après ses quatre premières rencontres de Ligue Europa. Moussa Niakhaté en compte deux à lui seul. Les autres joueurs sont : Kaïl Boudache, Julien Duranville, Dominik Greif, Abner, Keito Nakamura, Mohamed Ouédraogo. Le défenseur est donc le joueur lyonnais le plus averti dans cette compétition à ce stade. Le nouveau staff de l’OL devra garder un œil sur son comportement dans les prochains rendez-vous européens.