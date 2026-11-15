OL : Dominik Greif a atteint les 50 matchs avec les Lyonnais

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Dominik Greif a atteint la barre des 50 matchs disputés avec l’OL à l’occasion de la rencontre face à Brest (2-0). Arrivé à Lyon à l’été 2025, le gardien slovaque a rapidement pris une place importante dans l’effectif rhodanien.

Le 19 septembre 2025, Dominik Greif découvrait le maillot lyonnais lors de la réception d’Angers en Ligue 1. Depuis, il a progressivement enchaîné les rencontres, jusqu’à franchir ce cap symbolique des 50 matchs. C’était lors de la dixième journée, à Brest, dimanche dernier (2-0).

37 matchs de Ligue 1 avec l’OL

Sur ses 50 apparitions sous cette tunique, Dominik Greif en compte 37 en championnat. Il a également disputé quatre rencontres au tour préliminaire et barrages de Ligue des champions, ainsi que neuf en Ligue Europa. Pour rentrer dans le détail, le Slovaque avait joué 35 parties lors de sa première saison, en 2025-2026, dont 29 en Ligue 1 et six en C3. Depuis le début de l’exercice actuel, il a ajouté 15 apparitions à son compteur.

61 buts encaissés depuis son arrivée

En 50 rencontres, le gardien rhodanien a concédé 61 buts. Dans le détail, 45 l’ont été en Ligue 1, cinq en Ligue des champions et onze en Ligue Europa. Il s’est profondément installé comme un véritable taulier dans les cages lyonnaises. Cette saison, il fait partie des gardiens ayant réalisé le plus d’arrêts en championnat.