Georges Mikautadze (Villarreal) garde un œil sur l’OL

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En Espagne depuis un an et demi, Georges Mikautadze suit encore l’OL « de loin ». Il a tout de même apprécié la saison 2025-2026 des Lyonnais, celle de son départ.

Parmi les images fortes du passage de Georges Mikautadze entre juillet 2024 et l’été 2025, comment oublier les images marquantes du Géorgien quittant le centre d’entraînement les larmes aux yeux lors du dernier jour du mercato. Aujourd’hui, il dispute certes la Ligue des champions avec Villarreal, mais ce transfert ne laisse pas de marbre.

« Mais maintenant, je suis passé à autre chose«

Notamment car il a davantage répondu à une raison économique qu’à une justification sportive. Un an et demi après cet épisode, l’avant-centre reste attentif aux actualités de son ancien club. « Ça m’arrive oui de regarder les matchs quand j’ai le temps. Je suis plus les débriefs, les scores… Ça fait bizarre, c’est sûr, encore plus après l’épisode de mon départ. Mais maintenant, je suis passé à autre chose et je les regarde de loin », a-t-il confié à DAZN.

Le joueur de 26 ans a salué les performances de ses ex-coéquipiers lors du précédent exercice. « Je suis content de ce qu’ils ont fait la saison dernière car c’était difficile pour eux. Le mercato était compliqué, mais ils ont réalisé une très belle année. Là, ils sont sur la continuité. »