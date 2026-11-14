Nakamura (OL) buteur dans la victoire du Japon sur le Brésil

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Dans un remake du seizième de finale de la dernière Coupe du monde, le Japon a pris sa revanche sur le Brésil en amical. Dans la victoire 3-2, Keito Nakamura a inscrit le deuxième but japonais avant de laisser sa place à vingt minutes de la fin.

Cela n’effacera pas la déception de juillet dernier, mais à Singapour, le Japon avait à cœur de prendre sa revanche sur le Brésil. Quelques mois après le seizième de finale perdu (2-1) à la Coupe du monde, la sélection nippone a profité d’un match amical pour s’offrir un succès de prestige, contre une sélection brésilienne certes rajeunie. Ce samedi en fin de matinée, le Japon s’est imposé 3-2 contre les Auriverde grâce à un but dans le temps additionnel de Tatsuhiro Sakamoto. Le Brésil avait pourtant tout fait pour ne pas concéder un revers embêtant, en réussissant à combler deux buts de retard grâce à un doublé de Vinicius.

72 minutes de jeu pour Nakamura

Car oui, les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient clairement pas pris le match par le bon bout. En l’espace de vingt minutes, le Japon avait déjà un break d’avance grâce à Takefusa Kubo, mais aussi Keito Nakamura. L’ailier de l’OL était titulaire pour ce premier match de la trêve internationale. Il a occupé un rôle hybride sur l’aile gauche nippone avant de céder sa place à la 72e minute à Junya Ito, son ancien coéquipier à Reims, alors que le score était de 2-1 pour le Japon. Prochain rendez-vous le 17 novembre (14h10) face au Paraguay et toujours à Singapour.