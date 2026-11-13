L’OL et OL Lyonnes de passage en République du Congo

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Dans le cadre du partenariat entamé en 2025, une délégation de représentants d’OL Lyonnes et de l’OL est allée en République du Congo.

Aujourd’hui, sa coopération avec la République du Congo est en pointillé. L’inscription « Destination Congo Brazzaville » n’apparaît plus sur les maillots des coéquipiers de Corentin Tolisso. Et jeudi, l’OL a précisé qu’il travaillait sur un « changement de périmètre en discussion d’un contrat important » dans son bilan sur les produits d’activité du premier trimestre de 2026-2027. Il est question ici du contrat avec la nation africaine paraphé en 2025, et qui concernait également OL Lyonnes d’ailleurs.

Christian Bassila et Julien Negri dans la délégation

Dans ce cadre, l’Olympique lyonnais a envoyé une délégation de représentants de l’Académie à Kintélé. Durant cinq jours, Julien Legrand (dirigeant d’OL Lyonnes), Christian Bassila, directeur du centre de formation masculin, et Julien Negri, responsable technique des partenariats internationaux, ont échangé avec les formateurs congolais. Objectif : les aider à construire un projet de formation mixte.

Partage d’expérience, sessions théoriques sur la structuration et le cadencement des entrainements, organisation des journées-types… Voilà qui a rythmé le quotidien des techniciens. Sans oublier les séances terrain de mise en pratique sur le terrain. L’idée principale de ce rapprochement était de composer des effectifs U15 pour l’académie. Un « premier échange a été constructif », a écrit le club.