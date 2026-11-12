Fabrice Fiorèse (ex-OL) raconte son enlèvement par un ancien coéquipier

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Ancien attaquant de l’Olympique lyonnais, Fabrice Fiorèse est revenu sur l’enlèvement dont il a été victime en 2012. C’est une affaire dont le commanditaire n’était autre que Ghislain Anselmini, son ancien coéquipier et ami.

Souvent, la carrière d’un footballeur professionnel ne le prépare pas forcément à ce qui l’attend une fois les crampons raccrochés. Pour Fabrice Fiorèse, l’après-football a notamment été marqué par un épisode particulièrement violent. En septembre 2012, quelques années après la fin de sa carrière, l’ancien joueur de l’OL a été victime d’une tentative d’enlèvement à son domicile, en Savoie. Plus de dix ans après, il est revenu sur ce jour dans le Riolo Club, sur RMC.

Il a échappé à ses ravisseurs en pleine route

Trois hommes cagoulés et armés de fusils à pompe s’en sont pris à l’ancien attaquant devant sa maison. Après l’avoir violemment agressé, ils le placent à l’arrière du véhicule. C’est une situation dans laquelle il comprend rapidement que sa vie est en danger. « Je me suis dit : c’est simple, ou tu arrives à sortir de la voiture, ou tu ne verras malheureusement plus ta famille et tu vas mourir« , raconte-t-il. Alors que le véhicule roule entre 60 et 70 km/h, Fabrice Fiorèse parvient à briser la vitre arrière avec ses chaussures et à se jeter sur la chaussée. « Je pense que c’est l’instinct de survie. J’avais tellement de force que j’ai dégondé la vitre arrière. J’ai eu un doigt coupé, ils ont essayé de me trancher la carotide. J’avais un peu de sang de partout« , explique-t-il.

Ghislain Anselmini, un ancien coéquipier derrière cette affaire

Mais le plus difficile reste sans doute à découvrir pour l’ancien joueur de l’OL. L’enquête révèle que ses agresseurs connaissaient l’existence d’une importante somme d’argent qu’il venait de percevoir une transaction immobilière. Le commanditaire est alors identifié : Ghislain Anselmini, son ancien coéquipier et ami.

C’est alors une grande trahison d’autant plus difficile à accepter que celui-ci aurait continué à prendre de ses nouvelles après l’agression. « Cette personne-là continuait à rester en contact et continuait à m’appeler en me disant : « J’ai appris ce qu’il s’est passé, j’espère que ça va. » Il y a quand même un degré de perversité énorme« , confie l’ancien Rhodanien.

En 2016, Ghislain Anselmini est condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans cette affaire. Les deux autres hommes impliqués écopent de dix ans de prison. C’est un traumatisme qui a durablement marqué Fabrice Fiorèse. « Ce sont des choses qu’on ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Ce qui est regrettable, c’est que ce sont souvent des proches, des amis, la famille. La notoriété, l’argent… Ça fait vraiment peur« , conclut-il.