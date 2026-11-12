OL : trois internationaux lyonnais en piste ce jeudi

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La trêve internationale se poursuit pour les Lyonnais. Ce jeudi, Noham Kamara, Khalis Merah et Moussa Niakhaté vont disputer leur premier match avec leur sélection lors de cette trêve internationale.

Après Yvann Konan et Kaïl Boudache, qui a ouvert le bal mercredi avec la Côte d’Ivoire et l’Algérie U23, trois autres joueurs de l’OL vont à leur tour retrouver les terrains internationaux. Cette journée de jeudi marque le début de leur rassemblement respectif, avec des enjeux différents selon les sélections. Matchs amicaux et qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, voici leur programme détaillé.

Dans ce début de saison, ce sont deux entames très contrastées pour les deux Lyonnais. D’un côté Khalis Merah, qui devient un titulaire assez récurrent dans l’équipe rhodanienne. De l’autre, Noham Kamara, qui a très peu joué. Avec leur équipe nationale, ils vont pouvoir retrouver du temps de jeu et continuer leur progression durant un stage à Clairefontaine avec deux matchs à la clé. Tout commence ce jeudi face au Danemark.

France – Danemark : à 17 heures (match amical)

De son côté, Moussa Niakhaté aborde cette trêve internationale dans un contexte différent. Le défenseur sénégalais a connu quelques pépins physiques ces dernières semaines qui ont parfois perturbé son enchaînement des rencontres en club. Ce rassemblement représente donc aussi l’occasion de retrouver du rythme et de la continuité, mais aussi un risque de blessure. Toujours appelé avec les Lions de la Teranga, il aura deux confrontations au programme, face au Soudan. La première se déroule ce 12 novembre.

Sénégal – Soudan : à 20 heures (qualifications CAN 2027)