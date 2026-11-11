OL : Carlos Vicens confirme son choix d’une défense à quatre

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Pour ses débuts sur le banc de l’OL, Carlos Vicens ne compte pas bouleverser les habitudes de l’équipe. Malgré son utilisation régulière d’une défense à trois lors de son passage à Braga, le nouvel entraîneur lyonnais a confirmé qu’il conserverait une organisation à quatre défenseurs.

Lors de la présentation de Carlos Vicens, la question du système de jeu était forcément attendue. À Braga, le technicien espagnol avait notamment pris l’habitude d’évoluer avec trois défenseurs centraux. C’est une organisation qui pourrait laisser planer quelques interrogations sur ses intentions à Lyon. L’effectif rhodanien est habitué à évoluer avec une défense à quatre. Interrogé sur le sujet lors de sa conférence de presse de présentation, le nouvel entraîneur de l’OL a rapidement levé le doute. Il ne prévoit pas de modifier cette organisation pour le moment et souhaite s’appuyer sur les repères déjà installés dans l’équipe.

À Braga, une défense à trois adaptée à l’équipe

Carlos Vicens a tenu à préciser que son utilisation d’une défense à trois au Portugal répondait avant tout aux caractéristiques de son équipe. Il ne s’agissait donc pas nécessairement d’un système auquel il souhaite s’attacher dans tous ses projets. « À Braga, j’ai joué avec trois défenseurs centraux. Par rapport à ce que j’avais là-bas, c’était la bonne chose à faire à ce moment-là avec l’équipe« , a-t-il expliqué. Le technicien a également rappelé avoir régulièrement travaillé avec une défense à quatre lors de ses précédents exercices.

Vicens ne veut pas bouleverser les habitudes lyonnaises

À Lyon, le contexte est bien différent. Carlos Vicens retrouve une équipe qui possède déjà des automatismes dans une organisation à quatre défenseurs. Il entend préserver cette base plutôt que de repartir sur un nouveau système. « Je tiens à garder ceci, ce qui nous permet aussi d’avoir plus d’options lorsqu’on attaque, de presser un petit peu plus haut« , a-t-il détaillé. L’Espagnol voit donc dans cette organisation un moyen de conserver de la flexibilité dans les phases offensives, tout en maintenant une capacité à exercer un pressing haut.