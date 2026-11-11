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La commission arbitrale est revenue sur l’une des actions litigieuses de Brest-OL (2-0). Dimanche 8 octobre, Kaïl Boudache avait obtenu un penalty à la 61e minute, avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision après intervention de la VAR. La commission confirme que l’annulation du penalty était justifiée.

Menés 1-0 sur la pelouse brestoise, les hommes de Jorge Maciel pensaient obtenir une occasion en or d’égaliser lorsque Kaïl Boudache s’est écroulé dans la surface de réparation à la 61e minute. L’arbitre avait alors désigné le point de penalty, avant d’être appelé à consulté les images par l’assistance vidéo. L’action aurait pu permettre à l’Olympique lyonnais de revenir dans la rencontre. Néanmoins, après visionnage des images, Jérémy Stinat était finalement revenu sur sa décision initiale. Le penalty avait été annulé et l’ailier lyonnais avait été sanctionné d’un carton jaune pour simulation. C’est une décision qui avait privé l’OL d’une opportunité de revenir dans la rencontre.

La commission arbitrale confirme la décision finale de l’arbitre

Dans son analyse de cette situation, la commission arbitrale a apporté des précisions sur l’action impliquant Kaïl Boudache et le défenseur brestois Gautier Lloris. « Le joueur lyonnais n°26 chute dans la surface de réparation sans contact identifiable avec le défenseur brestois n°4« , explique-t-elle. Pour la commission, l’absence de contact justifiait donc l’intervention de la VAR, l’annulation du penalty et l’avertissement pour simulation. La décision finale de Jérémy Stinat correspond ainsi à celle attendue par les instances arbitrales. Pour l’OL, cette séquence a marqué un tournant dans la rencontre. Les Lyonnais n’ont pas pu revenir et se sont finalement inclinés 2-0.