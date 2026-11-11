Mercato – OL : Endrick n’oublie pas Lyon et reste flou sur son avenir

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De retour au Real Madrid depuis cet été après un prêt à l’Olympique lyonnais, Endrick peine à retrouver du temps de jeu en Espagne. Interrogé sur son avenir lors du rassemblement de la sélection brésilienne, l’attaquant de 20 ans a évoqué avec beaucoup d’émotion son passage à Lyon, qu’il considère comme l’une des plus belles expériences de sa vie.

L’histoire entre Endrick et l’Olympique lyonnais a visiblement laissé de très bons souvenirs au Brésilien. Quelques mois après avoir quitté la capitale des Gaules pour retrouver le Real Madrid, l’attaquant reste marqué par son passage sous les couleurs lyonnaises. Alors qu’il traverse une période assez compliquée dans la capitale espagnole, son avenir pourrait de nouveau s’écrire loin de Madrid lors du prochain mercato hivernal.

Lors du rassemblement de la sélection brésilienne, le joueur est resté assez évasif sur sur sa situation et n’exclut pas un départ en janvier. « Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier. Tout est entre les mains de Dieu. Je demande simplement que ce soit le mieux pour ma carrière.« , a-t-il expliqué.

Un passage à l’OL qu’il n’oubliera pas

Prêté par le Real Madrid lors de la seconde partie de saison 2025-2026, le Brésilien avait très rapidement trouvé ses marques à l’OL. En 21 rencontres disputées, il avait inscrit huit buts et délivré huit passes décisives. C’est un bilan qui lui avait permis de retrouver du rythme et de la confiance. Il avait même été appelé à la Coupe du monde par son sélectionneur. Cette période l’a particulièrement marqué. « Je veux juste jouer, être heureux, aider mes coéquipiers, marquer des buts et faire des passes décisives comme j’ai pu le faire à Lyon. Ça a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma vie. C’est là que j’ai été le plus heureux, sans aucun doute« , a-t-il confié.

Un temps de jeu très limité au Real Madrid

Depuis son retour en Espagne, Endrick peine à se faire une place dans la rotation de José Mourinho. Il a disputé seulement 141 minutes. Gêné par une blessure en début de saison, il doit faire face en ce moment à la concurrence très difficile à son poste. Le jeune attaquant en est conscient et ne cache pas son envie de retrouver davantage de responsabilités sur le terrain. Pour autant, son entraîneur José Mourinho avait fermé la porte à un potentiel départ en janvier.

Néanmoins, l’attaquant brésilien a tenu à souligner la relation entretenue avec son coach. Il apprécie l’attention portée à sa vie personnelle. Un éventuel nouveau prêt en janvier reste donc une possibilité, même si aucune destination n’a été évoquée par le joueur. C’est peut-être l’occasion pour l’OL de saisir une nouvelle fois cette opportunité.