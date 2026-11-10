OL Académie : les U19 et les U17 sans victoire ce week-end

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Les équipes masculines de l’académie de l’OL ont connu un dimanche 8 novembre compliqué. Les U19 de Karim Bounouara ont partagé les points avec Dijon (3-3), tandis que les U17 de Florent Balmont se sont inclinés à Grenoble (1-0).

Après un week-end précédent aux résultats contrastés, les deux formations lyonnaises retrouvaient le championnat national ce dimanche. Pour cette dixième journée de championnat national, les U19 recevaient Dijon, tandis que les U17 se déplaçaient à Grenoble. Aucune des deux équipes n’est finalement parvenu à décrocher les trois points.

Les U19 concèdent le nul face à Dijon

Après leur défaite sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0) lors de la dernière journée, les joueurs de Karim Bounouara espéraient retrouver le chemin de la victoire à domicile. Face à Dijon, les Lyonnais ont finalement dû se contenter d’un match nul assez prolifique (3-3). C’est un résultat qui laisse les jeunes de l’OL en surplace. Ils devront désormais se tourner vers leur prochain déplacement, prévu le 15 novembre sur la pelouse de Nancy.

Une défaite et une bagarre pour les U17

De leur côté, les U17 de Florent Balmont n’ont pas fait beaucoup mieux. Ils n’ont pas réussi à confirmer leur large succès contre l’AS Strasbourg (3-0). En déplacement sur la pelouse de Grenoble, ils se sont inclinés 1-0. Ils tenteront de repartir de l’avant dimanche prochain avec la réception de Chambéry. Reste à savoir dans quel état psychologique seront-ils suite à la bagarre qui a eu lieu après le coup de sifflet final et les différentes menaces reçues…