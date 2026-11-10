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En partance pour l’Italie ce mardi à la veille d’affronter la Juventus Turin, OL Lyonnes ne peut toujours pas compter sur Caroline Weir. En revanche, Elma Juntilla Nelhage et Wassa Sangaré retrouvent le groupe lyonnais.

Après une journée de repos dimanche suite à la victoire à Lens samedi, les joueuses d’OL Lyonnes ont retrouvé le chemin de l’entraînement lundi. Il faut dire que les choses s’enchaînent pour la formation rhodanienne avec un match de Ligue des champions dès mercredi (21h). Pour la quatrième journée, les Lyonnaises se rendent en Italie pour affronter la Juventus Turin. Mettant le cap pour le Piémont dès ce mardi avec un entraînement au stade de Biella, Jonatan Giraldez a convoqué un groupe de 24 joueuses.

Fathallah également de retour

L’entraîneur espagnol ne peut toujours pas compter sur Caroline Weir, qui ne récupère pas comme espéré de sa blessure contractée en octobre. Elle est la seule absente notable en plus de Johanna Kaneryd, victime d’une rupture du ligament croisé. Par rapport au groupe retenu à Lens samedi dernier, Elma Juntilla Nelhage et Wassa Sangaré retrouvent le groupe lyonnais, au même titre que Maïssa Fathallah.

Le groupe d’OL Lyonnes :

Grohs / Endler / Belhadj

Renard / Bacha / Engen / Lawrence / Tarciane / Nelhage / Sangare

Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay / Fathallah

Brand / Becho / Parraluelo / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph