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Après les importants embouteillages du samedi 7 novembre autour d’OL Vallée, la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra a dénoncé les conséquences des grands événements sur le quotidien des habitants. Elle réclame des solutions durables aux différents acteurs du territoire.

La soirée du samedi 7 novembre s’annonçait particulièrement festive. Elle a finalement viré au cauchemar. Alors que le Parc OL accueillait France-Fidji devant plus de 50 000 spectateurs, l’Arena de Décines recevait simultanément les artistes BigFlo et Oli. Il y avait également la « Bodega » de la Fiducial Astéria, ouverte dès 14h aux seuls détenteurs d’un billet pour le match. Et, à quelques kilomètres, à Chassieu, le salon Epoqu’auto, qui attend 110 000 visiteurs sur trois jours à Eurexpo, fermait ses portes à 19 h 00. Toute cette programmation a provoqué une importante saturation du trafic autour d’OL Vallée, suscitant de vives colères des riverains et de la municipalité.

« Les Décinois ne sont pas la variable d’ajustement »

Dans un message publié après cette soirée, la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra n’a pas caché son mécontentement. « Les Décinois ne sont pas la variable d’ajustement des imprévus et manquements lors des grands événements à l’OL Vallée ! En tant que Maire, je ne supporte plus de voir notre ville et ses habitants sacrifiés et entravés dans leurs déplacements« , a-t-elle lancé.

L’élue rappelle qu’elle réclame depuis 2014 des investissements à l’échelle métropolitaine pour accompagner le développement des équipements et garantir une meilleure cohabitation entre les spectateurs et les habitants. Elle pointe également le coût des parkings et le non-respect de l’amplitude horaire prévue entre deux évènements simultanés.

Les JO 2030 en ligne de mire

La municipalité travaille notamment sur l’extension du périmètre de résidentisation et la fluidification du trafic. Mais Laurence Fautra souhaite désormais que tous les acteurs du territoire se réunissent pour trouver des solutions. « Il est donc grand temps que tous les acteurs du territoire se mettent autour de la table et trouvent des solutions pérennes : n’oublions pas que notre ville accueillera des épreuves majeures des Jeux Olympiques en 2030« , explique-t-elle. Pour la municipalité, il devient donc nécessaire d’anticiper davantage les difficultés liés au grand rassemblement.