Brest – OL (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

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L’OL retombe dans ses travers à Brest (2-0). Une rencontre durant laquelle les Lyonnais n’auront pas été aidés par leur couloir droit. Retrouvez le baromètre de ce match.

On a aimé : Tanner Tessmann, le seul ou presque à son niveau pour l’OL

Déjà félicité pour sa prestation contre la Real Sociedad jeudi (1-1), Tanner Tessmann est sur une bonne lancée. Il semble que cette position plus reculée lui convienne assez bien. Évidemment, il reste assez sobre avec la balle, mais il est très précis sur ses passes (88% de transmissions réussies). À Brest (2-0), il a en plus récupéré cinq ballons et remporté 7 duels sur 10.

Bien sûr, à l’image de ses coéquipiers, il n’est pas parvenu à dynamiser le jeu lyonnais et à apporter ce plus offensif. Mais cette mission revenait davantage à Corentin Tolisso ou Noah Nartey. L’Américain est assez précieux dans son registre, surtout en l’absence de Tyler Morton. À son discrédit, ses dix pertes de balle.

On a moins aimé : un couloir droit à la dérive chez les corsaires brestois

La relance de Dominik Greif sur l’ouverture du score brestoise vaut une mention dans cette rubrique. Mais sur les 90 minutes, l’OL a grandement pâti de son couloir droit défaillant. Kaïl Boudache a égaré énormément de ballons (15) et s’est encore une fois montré très brouillon. L’Algérien est capable d’amener de la percussion et de la vitesse, mais dans la zone de vérité, il est encore beaucoup trop imprécis pour être décisif. Son remplaçant, Ernest Nuamah, n’a pas livré une meilleure partition sur les 25 minutes qu’il a passées sur la pelouse.

Derrière les deux ailiers, on comptait sur Zachary Athekame pour tenir la baraque. Mais le Suisse ne nous avait pas habitués à autant de fragilité. L’ancien Rhodanien Mama Baldé l’a fait souffrir par sa puissance et sa vitesse. Et en fin de rencontre, c’est lui qui provoque le penalty du 2-0 sur une mauvaise intervention. Une soirée à oublier.