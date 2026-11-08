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Brest - OL (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir
Zachary Athekame contre Brest (Photo by Alain JOCARD / AFP)

Brest – OL (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

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L’OL retombe dans ses travers à Brest (2-0). Une rencontre durant laquelle les Lyonnais n’auront pas été aidés par leur couloir droit. Retrouvez le baromètre de ce match.

On a aimé : Tanner Tessmann, le seul ou presque à son niveau pour l’OL

Déjà félicité pour sa prestation contre la Real Sociedad jeudi (1-1), Tanner Tessmann est sur une bonne lancée. Il semble que cette position plus reculée lui convienne assez bien. Évidemment, il reste assez sobre avec la balle, mais il est très précis sur ses passes (88% de transmissions réussies). À Brest (2-0), il a en plus récupéré cinq ballons et remporté 7 duels sur 10.

Bien sûr, à l’image de ses coéquipiers, il n’est pas parvenu à dynamiser le jeu lyonnais et à apporter ce plus offensif. Mais cette mission revenait davantage à Corentin Tolisso ou Noah Nartey. L’Américain est assez précieux dans son registre, surtout en l’absence de Tyler Morton. À son discrédit, ses dix pertes de balle.

On a moins aimé : un couloir droit à la dérive chez les corsaires brestois

La relance de Dominik Greif sur l’ouverture du score brestoise vaut une mention dans cette rubrique. Mais sur les 90 minutes, l’OL a grandement pâti de son couloir droit défaillant. Kaïl Boudache a égaré énormément de ballons (15) et s’est encore une fois montré très brouillon. L’Algérien est capable d’amener de la percussion et de la vitesse, mais dans la zone de vérité, il est encore beaucoup trop imprécis pour être décisif. Son remplaçant, Ernest Nuamah, n’a pas livré une meilleure partition sur les 25 minutes qu’il a passées sur la pelouse.

Derrière les deux ailiers, on comptait sur Zachary Athekame pour tenir la baraque. Mais le Suisse ne nous avait pas habitués à autant de fragilité. L’ancien Rhodanien Mama Baldé l’a fait souffrir par sa puissance et sa vitesse. Et en fin de rencontre, c’est lui qui provoque le penalty du 2-0 sur une mauvaise intervention. Une soirée à oublier.

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10 réponses

  1. Mimoun
    Mimoun

    Quand dans le bilan on note en satisfaction un mec qui a perdu 10 ballons (soit 1 toutes les 9 minutes…) on est sur une prestation d’ensemble bien pourrie…

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      OctoGone

      Tessman fait du Tessman, c’est pas son registre de remplacer Morton.
      Toute l’équipe est à blâmer ce soir, Maciel aussi (et surtout je pense).
      Après si on regarde les perfs individuelles, je dirais que Nartey et Boudache ont vraiment été en-dessous de tout, mais on pourrait faire un bêtisier de ce match.

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    OctoGone

    On est sans entraîneur, sans avant centre, avec une infirmerie blindée et des cadres au bout du rouleau. On va jouer contre une équipe qui adore la transition, met de l’agressivité et déteste devoir faire le jeu.
    Et on fait quoi ?
    Exactement ce qu’il ne faut pas faire. On fonce dans le mur tête baissée en klaxonnant.

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  3. RBV
    RBV

    Marseille peut nous passer devant ce soir…quelle faiblesse cette Ligue 1 n’empêche…
    C’est une chance…

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    Poupette38

    On a perdu ce match 2-0 sur deux erreurs individuelles, c’est rageant .
    Mais à 1-0 jamais on a senti que l’équipe pouvait revenir au score .
    Jeu beaucoup trop lent, impossible de déstabiliser leur bloc, ça fait peur pour la suite .
    Ce que je ne comprends pas non plus, est que l’OL fasse le jeu avec + de 70% de possession, je sais que c’est dans notre adn, mais pourquoi ne pas leur laisser le ballon pour les prendre en contre justement .

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    Fabkidugone

    boudache comment dire il est jeune ok ! mais avec 49 kilos de plus et sur son pied ça devrait le faire en 2032

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      LugduGone

      nul 👎 qd il se mettra à marquer j’attendrai tes com !!! pathétique

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  6. Juni38
    Juni38

    une petite question , ne trouvez vous pas qu’il y ait peut être un pb de préparation physique ?
    Ou alors le match de jeudi et le contrecoup du départ de fonseca , leur a coupé les pattes , une sorte de cocktail physique et mental , qui fait qu’ils ont été incapables de réagir et passer la vitesse supérieure , à l’instar de tolisso apparamment a nouveau transparent ?

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    Gerland Era

    Je mets Nakamura dans les flops aux côtés de Boudache. Qu’est ce qu’il a tergiversé ! Incroyable ! On est 150 les uns à côté et des autres et le temps qu’il faut pour choisir à qui faire une passe… D’ailleurs, vu le nombre de touches de balles qu’il fait sans avancer dans son couloir couloir, je me demande s’il ne serait pas plus efficace dans le rôle de 9 et demi de Sulc qu’au poste d’ailier.
    Par ailleurs, on voit les limites du jeu sans AC.
    Je pense que si Nuamah est dispo, les joueurs offensifs qu’il faut aligner c’est :
    Duranville Nuamah Boudache
    ……… Nakamura
    J’espère qu’Openda reviendra comme prevu après la trêve mais il va lui falloir quelques rentrées en cours de jeu avant d’etre titulaire.
    Autre espoir : que Vicens fasse un peu évoluer notre tactique de la passe à 10 avec plus de verticalité. L’année dernière, on gagnait à l’extérieur en subissant et on jouait le contre. Ca marchait. Et c’était pas pire que voir 70% de possession sterile comme cet aprem.
    Si on se reprend la même tactique chiante, il n’y aura plus grand monde pour regarder les matchs.

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  8. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Le problème dans ce genre de rubrique, c’est qu’il faut tenter de trouver q.q. chose, ou quelqu’un, avec un avis positif .
    Personne selon moi, n’est à sortir de ce bourbier, surtout en seconde mi-temps.
    Or ,désolé les gars, mais après y avoir cru une demi mi-temps, j’ai vite compris que ce soir, c’était de nouveau un rendez vous manqué.
    Comme dit par ailleurs, ce n’est ni le premier, ni le dernier, hélas.

    Ceci dit, on va pas bruler le centre de formation, ni afficher des « wanted » avec les tronches de nos joueurs , tout de suite !
    On laisse ça à des clubs bien plus huppés que le notre…
    Patience….
    ALLEZ L’OL !

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