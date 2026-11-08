OL Académie : Nechab au mondial U17, Hamdani absent

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L’Olympique lyonnais sera représenté à la Coupe du monde U17 organisée au Qatar du 19 novembre au 13 décembre prochain. Walid Nechab a été retenu avec l’Algérie pour participer à la compétition.

L’académie de l’OL aura plusieurs représentants sur la scène internationale cet automne. Dont Walid Nechab, qui figure dans le groupe algérien pour le prochain Mondial U17. En revanche, Adil Hamdani ne fait pas partie des joueurs retenus par le staff français pour cette compétition.

Après la CAN, le Mondial pour Nechab

Walid Nechab poursuit son aventure avec sa sélection. Le Lyonnais avait déjà participé à la Coupe d’Afrique des nations U17 en mai dernier. Il avait disputé quatre rencontres et délivré une passe décisive. En club également, il a franchi une étape puisqu’il a récemment intégré l’effectif professionnel lors d’un entraînement. Les jeunes Fennecs commenceront leur tournoi face au Chili le 21 novembre, avant d’affronter le Monténégro le 24 novembre puis les États-Unis le 27 novembre.

Hamdani reste à Lyon

La situation est différente pour Adil Hamdani. Il n’a pas été retenu par l’équipe de France pour cette Coupe du monde. Le jeune ailier ne participera pas au rendez-vous qatari et restera à Lyon. À voir si cela correspondra à une présence plus récurrente dans le groupe professionnel lors des rencontres. Les Bleuets évolueront dans le groupe D, avec l’Uruguay, l’Arabie saoudite et Haïti. Leur épreuve débutera le 19 novembre.