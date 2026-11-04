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Un espoir de l'OL Académie viré après des manquements disciplinaires ?

  • par Enzo Catolino
  • 7 Commentaires

    • Un avant-centre de 16 ans et évoluant avec les U19 fait l'objet d'une procédure de licenciement après plusieurs manquements disciplinaires au centre de formation.

    C'est une mauvaise nouvelle pour l'académie lyonnaise. Selon L'Équipe, la direction de l'OL va bientôt mettre un terme à l'aventure d'un de ses grands espoirs du centre après plusieurs incidents disciplinaires. Malgré de multiples avertissements et une première mise à pied, la situation n'a pas évolué favorablement, poussant le club à engager une procédure pour se séparer de son jeune attaquant. Cette décision concerne pourtant un joueur sur lequel l'académie lyonnaise fondait de nombreux espoirs, en raison de son talent, mais aussi de ses différentes sélections en équipe de jeunes avec la France.

    Monaco suit de près le dossier

    Sur le plan sportif, ce départ représenterait une grande perte pour la formation rhodanienne. L'avant-centre possède déjà un profil physique très mature et était identifié comme une promesse importante à son poste. Désormais son avenir pourrait s'écrire loin de Décines. L’AS Monaco suivrait sa situation depuis plusieurs mois et aurait manifesté un intérêt pour le jeune attaquant. Néanmoins, le club de la Principauté serait entré dans une phase de réflexion ces dernières heures, notamment en raison des questions soulevées par ce dossier. En tout cas pour l'OL, cette information marque la fin d'une collaboration avec l’un des profils les plus prometteurs de son centre de formation.

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    7 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - mer 4 Nov 26 à 14 h 42

      Si le joueur n’est pas capable d'accepter les règles de de fonctionnement de son groupe, et que malgré les avertissements et les sanctions, il ne veut rien entendre, le club a raison ne pas le garder à tout prix.
      Un seul ne vaut pas plus que l'institution dans son ensemble. L’OL fait bien de se montrer ferme là dessus, même si c'est le futur Lewandowski. Des joueurs prometteurs à 16 ans, il y en aura d'autres.

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    2. Avatar
      piedicortedigaggio - mer 4 Nov 26 à 15 h 04

      Dommage que le club n'ait pas pu mieux le cadrer. Qui ne fait pas de connerie à 16 ans ?... Après je comprends qu'il faille sévir si les nombreux avertissements n'ont pas eu d'effet.

      Entre lui et Hamdani (qui va sans aucun doute nous échapper) ce sont quand même deux pertes dommageables. Quand je vois ce que le Stade Rennais parvient à tirer de son centre de formation, c'est assez frustrant.

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      1. Avatar
        fandelol - mer 4 Nov 26 à 15 h 23

        Perso j'en ai jamais entendu parlé de ce joueur donc ça me fait ni chaud ni froid. S'il est ingérable à 16 ans, il y a fort à parier qu'il ne fera pas une grande carrière.

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    3. Tongariro
      Tongariro - mer 4 Nov 26 à 16 h 11

      Y a eu des tas de pseudo pépites qui ont rien fait à cause de leur caractère, à commencer par Geubbels dont on avait bien fait de se débarrasser !

      Rien à foutre, donc.

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 4 Nov 26 à 17 h 18

        Ben Arfa pourtant...

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    4. fabolos
      fabolos - mer 4 Nov 26 à 17 h 00

      Dommage ca aurait été sympa de refiler le mistigri à Monaco ou un autre concurrent...

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    5. Avatar
      pathetikOL - mer 4 Nov 26 à 17 h 56

      cela fait des années qu'il y avait du laisser aller ... une reprise en main est nécessaire, la mentalité, toujours la mentalité ...

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