Un espoir de l'OL Académie viré après des manquements disciplinaires ?

Un avant-centre de 16 ans et évoluant avec les U19 fait l'objet d'une procédure de licenciement après plusieurs manquements disciplinaires au centre de formation.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'académie lyonnaise. Selon L'Équipe, la direction de l'OL va bientôt mettre un terme à l'aventure d'un de ses grands espoirs du centre après plusieurs incidents disciplinaires. Malgré de multiples avertissements et une première mise à pied, la situation n'a pas évolué favorablement, poussant le club à engager une procédure pour se séparer de son jeune attaquant. Cette décision concerne pourtant un joueur sur lequel l'académie lyonnaise fondait de nombreux espoirs, en raison de son talent, mais aussi de ses différentes sélections en équipe de jeunes avec la France.

Monaco suit de près le dossier

Sur le plan sportif, ce départ représenterait une grande perte pour la formation rhodanienne. L'avant-centre possède déjà un profil physique très mature et était identifié comme une promesse importante à son poste. Désormais son avenir pourrait s'écrire loin de Décines. L’AS Monaco suivrait sa situation depuis plusieurs mois et aurait manifesté un intérêt pour le jeune attaquant. Néanmoins, le club de la Principauté serait entré dans une phase de réflexion ces dernières heures, notamment en raison des questions soulevées par ce dossier. En tout cas pour l'OL, cette information marque la fin d'une collaboration avec l’un des profils les plus prometteurs de son centre de formation.